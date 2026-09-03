*SE ABRIERON LAS OFERTAS DE LA LICITACIÓN PARA LA REPAVIMENTACIÓN Y BACHEO

DE UN SECTOR DE CALLE TAVELLA*

En la continuidad del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el

Bicentenario, esta mañana y con la presencia del intendente Francisco

Azcué, se realizó la apertura de ofertas de la licitación pública para la

repavimentación y bacheo de calle Tavella, entre Avenida San Lorenzo y

calle Gregoria Pérez.

La obra se ejecutará con fondos propios y tiene un presupuesto oficial que

ronda los 500 millones de pesos.

Se proyecta realizar la reconstrucción completa del paquete estructural en

parte del tramo a intervenir. Los trabajos comprenden el fresado de la capa

asfáltica existente; demolición de reparaciones hechas con hormigón y del

lomo de burro existente y la ejecución de una base de suelo cemento para

finalizar con una carpeta asfáltica en caliente.

Además se contempla el bacheado con mezcla asfáltica en caliente con la

reconstrucción total del paquete estructural y se prevé la renovación y

ampliación de las redes de agua y cloaca, de conexiones domiciliarias y

colocación de válvulas e hidrante.

Al respecto el secretario de Obras Públicas Fernando Esquibel sostuvo que

“los trabajos se van a realizar en dos etapas, por un lado el bacheo y por

otro, la repavimentación. Para la gestión es muy importante poder realizar

esta obra porque se trata de una arteria fundamental y con una

transitabilidad importante ya que conecta varios puntos neurálgicos de la

ciudad”.

Al llamado a licitación se presentaron 3 ofertas, correspondientes a las

firmas José Eleuterio Pitón S.A.; Piuterra S.A. y Vecchio S.R.L.

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