*SE ABRIERON LAS OFERTAS DE LA LICITACIÓN PARA LA REPAVIMENTACIÓN Y BACHEO
DE UN SECTOR DE CALLE TAVELLA*
En la continuidad del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el
Bicentenario, esta mañana y con la presencia del intendente Francisco
Azcué, se realizó la apertura de ofertas de la licitación pública para la
repavimentación y bacheo de calle Tavella, entre Avenida San Lorenzo y
calle Gregoria Pérez.
La obra se ejecutará con fondos propios y tiene un presupuesto oficial que
ronda los 500 millones de pesos.
Se proyecta realizar la reconstrucción completa del paquete estructural en
parte del tramo a intervenir. Los trabajos comprenden el fresado de la capa
asfáltica existente; demolición de reparaciones hechas con hormigón y del
lomo de burro existente y la ejecución de una base de suelo cemento para
finalizar con una carpeta asfáltica en caliente.
Además se contempla el bacheado con mezcla asfáltica en caliente con la
reconstrucción total del paquete estructural y se prevé la renovación y
ampliación de las redes de agua y cloaca, de conexiones domiciliarias y
colocación de válvulas e hidrante.
Al respecto el secretario de Obras Públicas Fernando Esquibel sostuvo que
“los trabajos se van a realizar en dos etapas, por un lado el bacheo y por
otro, la repavimentación. Para la gestión es muy importante poder realizar
esta obra porque se trata de una arteria fundamental y con una
transitabilidad importante ya que conecta varios puntos neurálgicos de la
ciudad”.
Al llamado a licitación se presentaron 3 ofertas, correspondientes a las
firmas José Eleuterio Pitón S.A.; Piuterra S.A. y Vecchio S.R.L.
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