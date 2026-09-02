*LA MUNICIPALIDAD AVANZA CON LAS OBRAS VIALES EN LA ZONA NORESTE

FINANCIADAS CON RECURSOS PROPIOS*

En el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario,

la Municipalidad de Concordia avanza firmemente con las obras viales

financiadas con recursos propios y que se ejecutan en diferentes barrios de

la ciudad.

La etapa II alcanza a distintas calles de la zona noroeste como ser en

calle San Juan, donde se iniciaron las tareas en el tramo comprendido entre

M. Arruabarrena y Etchevehere; también comenzaron los trabajos de cordón

cuneta para la posterior pavimentación en calle Belgrano, entre Avenida San

Lorenzo y Salto Uruguayo mientras que el sector de calle 6 de Caballería,

entre Avenida San Lorenzo y Chabrillón, esta mañana se iniciaron los

trabajos de consolidación de suelo para luego asfaltar.

El intendente Francisco Azcué recorrió los sectores intervenidos, donde

afirmó que “nos propusimos resolver los problemas estructurales como

corresponde por eso los vecinos pueden ver que ante cada obra de pavimento

que se inicia, lo primero se realizan las obras hidráulicas y de

saneamiento básico. Una vez hecho esto, ahí se efectúa la preparación del

suelo para, finalmente, pavimentar”.

“Hoy se inician estos trabajos de consolidación en 6 de Caballería como lo

fue en calle San Juan días atrás y también en calle Belgrano donde se está

haciendo cordón cuneta, resolviendo cuestiones hídricas, para luego llegar

con el pavimento y todo gracias al manejo responsables de los recursos”

señaló Azcué.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas Fernando Esquibel valoró el

ritmo de ejecución y la calidad técnica de los trabajos, remarcando que

“esto es un esfuerzo de todo el municipio y de toda la ciudad de Concordia.

Las obras nacen del aporte que los contribuyentes hacen a través de la TGI.

Tenemos que dar cuenta de que es beneficioso para todos poder contribuir

para que más vecinos vivan mejor, que es lo que todos queremos”.

“Estas intervenciones en la zona noreste permitirán fortalecer la conexión

vial en sentido norte-sur y dar continuidad a la circulación hacia el norte

de la ciudad” concluyó Esquibel.

La II etapa del Plan de Infraestructura y Desarrollo comprende: 6 de

Caballería, entre San Lorenzo y Chabrillón (en ejecución); Calle San Juan

entre calle M. Arruabarrena y calle Etchevehere (en ejecución); Calle

Belgrano entre Avda. San Lorenzo y calle Salto Uruguayo (en ejecución); Calle

Etchevehere entre calle San Juan y calle H. Yrigoyen; Calle Hipólito

Yrigoyen entre calle Etchevehere y calle O´Connor y Calle O´Connor entre

calle Hipólito Yrigoyen y Avda. Eva Perón.