*CONCORDIA PRODUCE ABRE LA CONVOCATORIA A INTERESADOS PARA EL PATIO DE
COMIDAS *
La Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia
abrió la convocatoria para la inscripción de interesados en proveer
alimentos preparados en el patio de comidas (Food trucks) de la segunda
edición de la Exposición Productiva Multisectorial “Concordia Produce” que
tendrá lugar los días 23, 24 y 25 de octubre en el Parque Central “Viñedos
Moulins”.
Los interesados deben inscribirse a través del formulario en línea
https://registro-eventos.grsi.com.ar/inscripcion/concordia-produce-foodtrucks-2026.
Las inscripciones se recibirán hasta el viernes 18 de septiembre.
La segunda edición de Concordia Produce reunirá a los representantes de
todos los sectores productivos con charlas y actividades para todos los
públicos que atraerá a una gran cantidad de visitantes en tres días
intensos.
El programa prevé la realización de la Ronda de Negocios, la Expo Empleo,
disertaciones, un workshop con el consultor sobre Inteligencia Artificial
Augusto Salvatto, una mesa debate sobre logística con especialistas y un
panel con autoridades de Concordia y Salto, sobre los desafíos de la
integración.
Para participar será requisito contar con las habilitaciones y
documentación correspondientes para el desarrollo de la actividad
gastronómica y cumplir con las disposiciones establecidas por la
organización y los organismos competentes, que incluyen el pago de un canon.
Los espacios disponibles son limitados y estarán sujetos a evaluación y
disponibilidad. Una vez recibida la preinscripción, el equipo organizador
se pondrá en contacto con los postulantes seleccionados para avanzar con la
confirmación del espacio, condiciones de participación y demás aspectos
necesarios para completar la inscripción.
Las actividades comenzarán el viernes 23 de octubre por la mañana en el
Centro de Convenciones y se extenderán hasta el domingo 25.
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