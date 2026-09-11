*CONCORDIA PRODUCE ABRE LA CONVOCATORIA A INTERESADOS PARA EL PATIO DE

COMIDAS *

La Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia

abrió la convocatoria para la inscripción de interesados en proveer

alimentos preparados en el patio de comidas (Food trucks) de la segunda

edición de la Exposición Productiva Multisectorial “Concordia Produce” que

tendrá lugar los días 23, 24 y 25 de octubre en el Parque Central “Viñedos

Moulins”.

Los interesados deben inscribirse a través del formulario en línea

https://registro-eventos.grsi.com.ar/inscripcion/concordia-produce-foodtrucks-2026.

Las inscripciones se recibirán hasta el viernes 18 de septiembre.

La segunda edición de Concordia Produce reunirá a los representantes de

todos los sectores productivos con charlas y actividades para todos los

públicos que atraerá a una gran cantidad de visitantes en tres días

intensos.

El programa prevé la realización de la Ronda de Negocios, la Expo Empleo,

disertaciones, un workshop con el consultor sobre Inteligencia Artificial

Augusto Salvatto, una mesa debate sobre logística con especialistas y un

panel con autoridades de Concordia y Salto, sobre los desafíos de la

integración.

Para participar será requisito contar con las habilitaciones y

documentación correspondientes para el desarrollo de la actividad

gastronómica y cumplir con las disposiciones establecidas por la

organización y los organismos competentes, que incluyen el pago de un canon.

Los espacios disponibles son limitados y estarán sujetos a evaluación y

disponibilidad. Una vez recibida la preinscripción, el equipo organizador

se pondrá en contacto con los postulantes seleccionados para avanzar con la

confirmación del espacio, condiciones de participación y demás aspectos

necesarios para completar la inscripción.

Las actividades comenzarán el viernes 23 de octubre por la mañana en el

Centro de Convenciones y se extenderán hasta el domingo 25.