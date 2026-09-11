*CONCORDIA Y SALTO ARTICULAN ACCIONES EN EL 1º SEMINARIO BINACIONAL DE

PREVENCIÓN DEL SUICIDIO*

Bajo el lema “Tejer redes, salvar vidas: un compromiso sin fronteras”, la

jornada técnica se desarrollará el sábado 19 de septiembre en el Centro de

Convenciones de Concordia para capacitar en detección precoz y circuitos de

derivación.

Mediante una estrategia de articulación e integración transfronteriza, la

Municipalidad de Concordia y el Gobierno de Salto (República Oriental del

Uruguay), llevarán adelante el 1º Seminario Binacional de Prevención del

Suicidio “Tejer redes, salvar vidas: un compromiso sin fronteras”.

El encuentro tendrá lugar el sábado 19 de septiembre de 2026, de 09:30 a

12:30 hs, en el Centro de Convenciones de Concordia (CCC), ubicado en San

Lorenzo Nº 101 Oeste. La actividad otorgará certificación oficial expedida

en articulación con la Coordinación Municipal de la Administración Pública

(CMAP), válida para cómputo de antecedentes.

La iniciativa es impulsada por la Dirección de Políticas de Fortalecimiento

Social de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Concordia, en

coorganización con el Área de Salud, Higiene y Gestión Ambiental del

Gobierno de Salto. Cuenta con la participación y el respaldo de la

Dirección Departamental de Salud de Salto, Ministerio de Salud Pública

(MSP), el Servicio de Relaciones Internacionales y Protocolo del Gobierno

de Salto, el Consulado de la República Oriental del Uruguay en Concordia y

el Consulado de la República Argentina en Salto.

La propuesta se sustenta en las normativas de salud pública vigentes en la

región: a nivel local, la adhesión unánime del Concejo Deliberante de

Concordia a la Ley Nacional de Prevención del Suicidio N.º 27.130 y a la

Ley Provincial N.º 10.605 (Decreto Reglamentario N.º 2466/24 - Programa

“Entre Ríos #ValoraLaVida”), en concordancia con la Ley Nacional de Salud

Mental N.º 26.657 y la Ley N.º 26.061. Este esquema se integra

operativamente con las pautas de contención y salud comunitaria coordinadas

por el Ministerio de Salud Pública (MSP) de Uruguay.

El seminario está dirigido a la comunidad docente de todos los niveles

(gestión pública y privada, incluyendo personal de UTU), gabinetes

psicopedagógicos, agentes de la administración pública (salud, niñez,

desarrollo social, deportes), efectores sanitarios de los sectores público

y privado, fuerzas de seguridad, referentes territoriales y a los equipos

de las Mesas Interinstitucionales de Políticas Sociales (MIPS) bajo la

órbita de la Oficina Territorial del MIDES Salto.

*OBJETIVO*

El objetivo formativo se centra en brindar herramientas para la detección

precoz de señales de alerta, la primera escucha empática y la activación

inmediata de los circuitos de derivación y emergencia. El marco de trabajo

delimita las competencias de los participantes: acompañar y canalizar la

atención sin intervenir en diagnósticos clínicos ni determinar situaciones

de riesgo cierto e inminente, tareas reservadas a los profesionales de la

salud.

● Apertura institucional: Encuadre territorial con la presencia

de autoridades de ambos municipios, representaciones consulares y

organismos binacionales.

● Disertación central (Bloque Técnico I): A cargo del Lic.

Ignacio Pizarro Leiva (UNC), especialista en terapias contextuales (TCC,

DBT y ACT) y miembro del Programa Provincial de Prevención del Suicidio del

Ministerio de Salud de Córdoba.

● Bloque Binacional de Experiencias Locales: Presentación de

los dispositivos comunitarios, protocolos de contención y del Plan

Departamental de Salud Mental a cargo de los equipos técnicos del Gobierno

de Salto y de la Dirección Departamental de Salud (MSP).

● Mapas de ruta (Bloque Técnico II): Construcción colectiva de

circuitos de enlace, efectores y líneas de emergencia integradas para la

costa del río Uruguay.

*INSCRIPCIONES Y ACREDITACIONES*

La participación es de carácter no arancelado y requiere inscripción previa

obligatoria para el control de aforo y la confección de certificaciones.

● Sede: Centro de Convenciones de Concordia (San Lorenzo Nº 101

Oeste).

● Enlace de inscripción digital:

https://cursos.concordia.gob.ar/portal/inscripcion/320

● Informes: Oficina CMAP 2º piso Centro Cívico - Te.: +54 9

345 414-6172 | Dirección de Políticas de Fortalecimiento Social –

Secretaría de Salud (Municipalidad de Concordia).

● Correo electrónico: fortalecimiento.prevencion@gmail.com

● Teléfonos: +54 9 345 409-5657

Contacto de Coordinación: Dirección de Políticas de Fortalecimiento Social,

Secretaría de Salud.

Correo: fortalecimiento.prevencion@gmail.com | Tel: +54 9 345 409 5657.