*LA MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA HOMENAJEÓ A DOCENTES DE LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS MUNICIPALES*
En el marco del Día del Maestro, se realizó un encuentro de reconocimiento
y agasajo para quienes forman parte del Programa Municipal de Apoyo Escolar
y el Programa Municipal de Alfabetización “Aprender Sin Límites”.
Con motivo del Día del Maestro, la Municipalidad de Concordia, a través de
la Subsecretaría de Educación y Cultura, llevó adelante un encuentro de
homenaje y reconocimiento a los docentes que forman parte de los programas
educativos municipales.
Durante el agasajo se realizó la entrega de certificados y presentes a los
docentes que forman parte del Programa Municipal de Apoyo Escolar y el
Programa Municipal de Alfabetización “Aprender Sin Límites”, como una
manera de reconocer una tarea que trasciende la enseñanza de contenidos y
que también implica acompañar, escuchar, motivar y generar nuevas
oportunidades.
El encuentro contó con la presencia de la Vicepresidente Municipal y
Presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Concordia, Lic. Magdalena
Reta de Urquiza; las concejales Verónica Del Boca y Celeste Fuscado; el
Secretario de Desarrollo Humano, Prof. Carlos Gatto; el Subsecretario de
Desarrollo Social, Roberto Niez; y el Director de Educación, Franco Alcoba.
Durante la jornada, las autoridades destacaron el trabajo que llevan
adelante los equipos docentes y la importancia de fortalecer estos espacios
de educación no formal que complementan y potencian las trayectorias
educativas.
En este sentido, el Secretario de Desarrollo Humano Carlos Gatto, resaltó
especialmente el valor de la tarea cotidiana de sus colegas y señaló que
“enseñar es mucho más que transmitir conocimientos: es acompañar, escuchar,
tener paciencia, volver a explicar, motivar y creer en las posibilidades de
cada estudiante”.
La celebración también contó con un momento artístico a cargo del Área de
Música de la Subsecretaría de Educación y Cultura, quienes ofrecieron una
presentación especialmente preparada para homenajear a los docentes.
Desde la Municipalidad de Concordia se reafirmó el compromiso de continuar
acompañando y fortaleciendo las políticas educativas, reconociendo que la
educación se construye de manera colectiva y que cada docente, desde su
lugar, contribuye a transformar realidades.
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