*LA MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA HOMENAJEÓ A DOCENTES DE LOS PROGRAMAS

EDUCATIVOS MUNICIPALES*

En el marco del Día del Maestro, se realizó un encuentro de reconocimiento

y agasajo para quienes forman parte del Programa Municipal de Apoyo Escolar

y el Programa Municipal de Alfabetización “Aprender Sin Límites”.

Con motivo del Día del Maestro, la Municipalidad de Concordia, a través de

la Subsecretaría de Educación y Cultura, llevó adelante un encuentro de

homenaje y reconocimiento a los docentes que forman parte de los programas

educativos municipales.

Durante el agasajo se realizó la entrega de certificados y presentes a los

docentes que forman parte del Programa Municipal de Apoyo Escolar y el

Programa Municipal de Alfabetización “Aprender Sin Límites”, como una

manera de reconocer una tarea que trasciende la enseñanza de contenidos y

que también implica acompañar, escuchar, motivar y generar nuevas

oportunidades.

El encuentro contó con la presencia de la Vicepresidente Municipal y

Presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Concordia, Lic. Magdalena

Reta de Urquiza; las concejales Verónica Del Boca y Celeste Fuscado; el

Secretario de Desarrollo Humano, Prof. Carlos Gatto; el Subsecretario de

Desarrollo Social, Roberto Niez; y el Director de Educación, Franco Alcoba.

Durante la jornada, las autoridades destacaron el trabajo que llevan

adelante los equipos docentes y la importancia de fortalecer estos espacios

de educación no formal que complementan y potencian las trayectorias

educativas.

En este sentido, el Secretario de Desarrollo Humano Carlos Gatto, resaltó

especialmente el valor de la tarea cotidiana de sus colegas y señaló que

“enseñar es mucho más que transmitir conocimientos: es acompañar, escuchar,

tener paciencia, volver a explicar, motivar y creer en las posibilidades de

cada estudiante”.

La celebración también contó con un momento artístico a cargo del Área de

Música de la Subsecretaría de Educación y Cultura, quienes ofrecieron una

presentación especialmente preparada para homenajear a los docentes.

Desde la Municipalidad de Concordia se reafirmó el compromiso de continuar

acompañando y fortaleciendo las políticas educativas, reconociendo que la

educación se construye de manera colectiva y que cada docente, desde su

lugar, contribuye a transformar realidades.