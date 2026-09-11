*MÁS DE 400 ADULTOS MAYORES PARTICIPARON DE LA TERCERA EDICIÓN DE “NO ME

SUELTES LA MANO”*

La Municipalidad de Concordia, a través del Departamento de Políticas para

la Tercera Edad, llevó adelante este jueves la tercera edición de “No me

sueltes la mano”, una propuesta destinada a generar un espacio de

encuentro, participación y reconocimiento para las personas mayores. La

actividad reunió a más de 400 adultos mayores en el Centro de Convenciones

de Concordia.

La jornada incluyó la disertación “Envejecimiento en el siglo XXI”, a cargo

de Graciela Mántaras, directora de Adultos Mayores de Entre Ríos, psicóloga

y magíster en Psicogerontología. Además, se presentaron el Taller

“Cumpliendo Sueños”, del Centro de Jubilados “La Bianca” y Ciudad Satélite,

Mari Ferreyra y Tati Merele. También se realizaron sorteos y estuvo

presente un stand de enfermería del Hospital Ramón Carrillo.

En el marco de la celebración, también se destacó el 34° aniversario del

Hogar Casa de los Abuelos “Gruta de Lourdes”, que coincidió con la fecha de

realización del encuentro. Durante el acto, el párroco Cristian Arévalo

dirigió unas palabras a los presentes y realizó la bendición por este nuevo

aniversario, extendiéndose a todos quienes participaron de la jornada.

Participaron la Secretaria de Gobierno, Patricia Rodríguez, el secretario

de Desarrollo Productivo, Sebastián Arístide; el director de Cooperativismo

y Asociativismo, Ariel Gorostegui; la directora de Discapacidad, Florencia

Weiss; la responsable del Hogar Casa de los Abuelos “Gruta de Lourdes”,

Margarita Cámara; la coordinadora del Hogar de Ancianos “Juana Sarriegui de

Isthilart”, Andrea Chirino; el jefe del Departamento de Economía Social,

Miguel Parra; y la jefa del Departamento de Políticas para la Tercera Edad,

Gladys Portugal.

Durante el encuentro, la diputada provincial Carola Laner hizo entrega de

la declaración de interés otorgada por la Honorable Cámara de Diputados de

Entre Ríos. Asimismo, la concejal Verónica Del Boca entregó la declaración

de interés cultural del Concejo Deliberante de Concordia.

Desde la Municipalidad de Concordia destacaron la amplia participación y

reafirmaron el compromiso de continuar impulsando políticas públicas que

promuevan un envejecimiento activo, saludable y con plena integración en la

comunidad.