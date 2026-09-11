*MÁS DE 400 ADULTOS MAYORES PARTICIPARON DE LA TERCERA EDICIÓN DE “NO ME
SUELTES LA MANO”*
La Municipalidad de Concordia, a través del Departamento de Políticas para
la Tercera Edad, llevó adelante este jueves la tercera edición de “No me
sueltes la mano”, una propuesta destinada a generar un espacio de
encuentro, participación y reconocimiento para las personas mayores. La
actividad reunió a más de 400 adultos mayores en el Centro de Convenciones
de Concordia.
La jornada incluyó la disertación “Envejecimiento en el siglo XXI”, a cargo
de Graciela Mántaras, directora de Adultos Mayores de Entre Ríos, psicóloga
y magíster en Psicogerontología. Además, se presentaron el Taller
“Cumpliendo Sueños”, del Centro de Jubilados “La Bianca” y Ciudad Satélite,
Mari Ferreyra y Tati Merele. También se realizaron sorteos y estuvo
presente un stand de enfermería del Hospital Ramón Carrillo.
En el marco de la celebración, también se destacó el 34° aniversario del
Hogar Casa de los Abuelos “Gruta de Lourdes”, que coincidió con la fecha de
realización del encuentro. Durante el acto, el párroco Cristian Arévalo
dirigió unas palabras a los presentes y realizó la bendición por este nuevo
aniversario, extendiéndose a todos quienes participaron de la jornada.
Participaron la Secretaria de Gobierno, Patricia Rodríguez, el secretario
de Desarrollo Productivo, Sebastián Arístide; el director de Cooperativismo
y Asociativismo, Ariel Gorostegui; la directora de Discapacidad, Florencia
Weiss; la responsable del Hogar Casa de los Abuelos “Gruta de Lourdes”,
Margarita Cámara; la coordinadora del Hogar de Ancianos “Juana Sarriegui de
Isthilart”, Andrea Chirino; el jefe del Departamento de Economía Social,
Miguel Parra; y la jefa del Departamento de Políticas para la Tercera Edad,
Gladys Portugal.
Durante el encuentro, la diputada provincial Carola Laner hizo entrega de
la declaración de interés otorgada por la Honorable Cámara de Diputados de
Entre Ríos. Asimismo, la concejal Verónica Del Boca entregó la declaración
de interés cultural del Concejo Deliberante de Concordia.
Desde la Municipalidad de Concordia destacaron la amplia participación y
reafirmaron el compromiso de continuar impulsando políticas públicas que
promuevan un envejecimiento activo, saludable y con plena integración en la
comunidad.
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