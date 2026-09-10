La Universidad de Concepción del Uruguay distinguió con el Doctor Honoris Causa al ingeniero Jorge Gerard

La UCU reconoció la trayectoria del exrector de la UNER y exsecretario de

Ciencia y Tecnología de Entre Ríos, destacando su aporte al desarrollo

científico, la formación de recursos humanos y la generación de políticas

para fortalecer el sistema científico-tecnológico provincial.

La Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) otorgó este jueves el título

de Doctor Honoris Causa al ingeniero Jorge Amado Gerard, en un acto

realizado en el Salón de Actos “Héctor Buenaventura Sauret”, ante

autoridades académicas, investigadores, estudiantes, familiares y amigos.

La ceremonia fue encabezada por el rector de la UCU, Dr. Héctor César

Sauret, quien destacó la trayectoria de Gerard y, especialmente, su papel

como impulsor de políticas destinadas a fortalecer la ciencia y la

tecnología en Entre Ríos.

Sauret sostuvo que la distinción no buscaba solamente reconocer los cargos

y antecedentes académicos del homenajeado, sino agradecer su liderazgo y su

aporte para modificar la situación del sistema científico-tecnológico

entrerriano. En ese sentido, resaltó especialmente las gestiones que

permitieron avanzar en el programa de becas doctorales y posdoctorales

cofinanciadas entre la provincia, las universidades y el CONICET.

Durante el acto también se puso en valor el impacto que tuvo aquel proceso

en la UCU. La secretaria de Ciencia y Técnica, Ing. Adriana Poco, recordó

que a fines de 2020 se concretó el convenio de colaboración entre la

Provincia de Entre Ríos y el CONICET, impulsado durante la gestión de

Gerard al frente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología provincial.

Según explicó, ese acuerdo permitió a la universidad fortalecer su

estructura de investigación y acompañar la formación de nuevos doctores.

Actualmente, la UCU cuenta con nueve doctorandos dentro del Programa de

Becas Cofinanciadas UCU-CONICET, mientras que otras dos postulantes se

presentaron a la convocatoria 2026. Además, dos investigadoras adjuntas de

la carrera CONICET eligieron a la UCU como lugar de trabajo.

“Tenemos que retomar el camino de la ciencia y la tecnología”

Al recibir la distinción, Gerard se mostró visiblemente emocionado y

agradeció a la Universidad de Concepción del Uruguay por el reconocimiento.

También dedicó el homenaje a su esposa, sus padres, su familia, amigos y a

quienes lo acompañaron durante su trayectoria universitaria y científica.

El ingeniero remarcó que el desarrollo científico y tecnológico es una

construcción colectiva, orientada especialmente a brindar oportunidades a

los jóvenes y generar herramientas capaces de transformar la realidad de

Entre Ríos.

En su discurso, planteó además una mirada crítica sobre la posición de

Entre Ríos frente a otras provincias de la Región Centro. Señaló que los

indicadores provinciales de producción científica, investigadores, becarios

y patentes se encuentran por debajo de los registrados en Santa Fe y

Córdoba.

Gerard sostuvo que Entre Ríos necesita fortalecer su política científica y

tecnológica, industrializarse y generar mayor valor agregado, con el

objetivo de crear empleos y ampliar las posibilidades de crecimiento de la

sociedad.

También reclamó una política de Estado que permita sostener en el tiempo

las iniciativas científicas, independientemente de los cambios de gobierno,

debido a que la formación de investigadores requiere procesos que pueden

extenderse durante muchos años.

Inteligencia Artificial y el futuro de la ciencia

Otro de los ejes de su exposición fue el impacto de la Inteligencia

Artificial. Gerard planteó la necesidad de debatir el avance tecnológico

desde una perspectiva ética y humanista.

“Tenemos que debatir cuál va a ser el rol que vamos a tener como ciudadanos

frente a esa realidad tecnológica”, sostuvo, al advertir que todavía existe

incertidumbre sobre el rumbo que tomará el desarrollo de la inteligencia

artificial y sobre el lugar que ocuparán los seres humanos en los procesos

de toma de decisiones.

Para el homenajeado, la ciencia y la tecnología deben mantener como

objetivo central la transformación positiva de la sociedad, y no quedar

reducidas exclusivamente a intereses económicos o al beneficio de unos

pocos.

El reconocimiento incluyó el Diploma Honorífico y la Medalla “Dr. Jorge

Alberto Díaz Vélez”, una de las máximas distinciones de la UCU.

El acto concluyó con un mensaje de bienvenida de Sauret hacia Gerard como

nuevo Doctor Honoris Causa de la institución: “Bienvenido a tu casa”,

expresó ante la comunidad universitaria