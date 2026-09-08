*CONCORDIA PRODUCE BRINDARÁ UNA EXPERIENCIA INTERACTIVA SOBRE INTELIGENCIA

ARTIFICIAL*

Durante la segunda jornada de la Exposición Multisectorial, el sábado 24 de

octubre, Concordia Produce brindará una experiencia interactiva de adopción

de Inteligencia Artificial con el consultor Augusto Salvatto.

La propuesta está dirigida a jóvenes y adultos que quieran ser parte de una

actividad de integración, aprendizaje y acción, para incorporar IA

generativa de forma real, práctica y colaborativa.

Después de la charla de Augusto Salvatto sobre la adopción de IA y su uso

en organizaciones, habrá una jornada de trabajo (workshop) que se extenderá

por unas dos horas en la que el consultor abordará las dinámicas de

construcción de equipos, la integración de equipos multidisciplinarios y el

desarrollo de habilidades y presentará herramientas concretas de texto,

imagen y video y la metodología práctica para adoptar IA en tu día a día.

“Lápiz, papel, notebook en mano y muchas ganas de innovar. Eso necesitan

tus equipos para sumarse a esta jornada intensiva de entrenamiento en

herramientas de IA”, dijo Salvatto sobre su “AI Adoption Workshop”.

Augusto Salvatto es consultor en innovación y transformación digital,

coordinador de los programas de Descubriendo Data Science y Data & AI

Strategy de Universidad de San Andrés, y emprendedor. Fundó la startup

Apgreid, trabaja con organizaciones como Asteroid Technologies y

RockingData, y asesora a líderes organizacionales en estrategias de

adopción.

La actividad es arancelada con un costo muy accesible. Quienes deseen

obtener mayor información, pueden hacerlo a través del correo

concordiaproduce@concordia.gob.ar .

Concordia Produce es la Exposición Multisectorial de Concordia y la Región

que reúne a todos los sectores productivos y que se desarrollará entre el

23 y el 25 de octubre en el Parque Central “Viñedos Moulins” y en el Centro

de Convenciones Concordia.

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