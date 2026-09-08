*CONCORDIA PRODUCE BRINDARÁ UNA EXPERIENCIA INTERACTIVA SOBRE INTELIGENCIA
ARTIFICIAL*
Durante la segunda jornada de la Exposición Multisectorial, el sábado 24 de
octubre, Concordia Produce brindará una experiencia interactiva de adopción
de Inteligencia Artificial con el consultor Augusto Salvatto.
La propuesta está dirigida a jóvenes y adultos que quieran ser parte de una
actividad de integración, aprendizaje y acción, para incorporar IA
generativa de forma real, práctica y colaborativa.
Después de la charla de Augusto Salvatto sobre la adopción de IA y su uso
en organizaciones, habrá una jornada de trabajo (workshop) que se extenderá
por unas dos horas en la que el consultor abordará las dinámicas de
construcción de equipos, la integración de equipos multidisciplinarios y el
desarrollo de habilidades y presentará herramientas concretas de texto,
imagen y video y la metodología práctica para adoptar IA en tu día a día.
“Lápiz, papel, notebook en mano y muchas ganas de innovar. Eso necesitan
tus equipos para sumarse a esta jornada intensiva de entrenamiento en
herramientas de IA”, dijo Salvatto sobre su “AI Adoption Workshop”.
Augusto Salvatto es consultor en innovación y transformación digital,
coordinador de los programas de Descubriendo Data Science y Data & AI
Strategy de Universidad de San Andrés, y emprendedor. Fundó la startup
Apgreid, trabaja con organizaciones como Asteroid Technologies y
RockingData, y asesora a líderes organizacionales en estrategias de
adopción.
La actividad es arancelada con un costo muy accesible. Quienes deseen
obtener mayor información, pueden hacerlo a través del correo
concordiaproduce@concordia.gob.ar .
Concordia Produce es la Exposición Multisectorial de Concordia y la Región
que reúne a todos los sectores productivos y que se desarrollará entre el
23 y el 25 de octubre en el Parque Central “Viñedos Moulins” y en el Centro
de Convenciones Concordia.
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