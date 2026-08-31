*CONCORDIA SE PREPARA PARA EL III CONGRESO PEDAGÓGICO “NUEVAS ESCENAS PARA

EDUCAR”*

La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Educación y

Cultura, llevará adelante el III Congreso Pedagógico Concordia, una

iniciativa que forma parte de las acciones que la gestión del intendente

Dr. Francisco Azcué viene impulsando en materia educativa, con el objetivo

de generar espacios de formación, capacitación, reflexión e intercambio

para quienes forman parte de la comunidad educativa. El encuentro se

desarrollará bajo el lema “Nuevas Escenas para Educar: Vínculos, emociones

y tecnologías para aprender y convivir”, el miércoles 16 de septiembre en

el Centro de Convenciones Concordia.

La propuesta está destinada a docentes de todos los niveles educativos,

equipos directivos, supervisores, estudiantes de formación docente y

equipos técnicos de organismos jurisdiccionales y municipales, con el

propósito de generar un espacio de actualización y reflexión sobre algunas

de las principales transformaciones y desafíos que atraviesa actualmente la

educación.

*UNA MIRADA INTEGRAL SOBRE LOS NUEVOS DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN*

Esta tercera edición del Congreso Pedagógico propone abordar la educación

desde una mirada integral, reconociendo que las aulas y las instituciones

educativas se encuentran atravesadas por nuevas realidades que requieren

herramientas, conocimientos y espacios de diálogo.

Los vínculos, las emociones y las tecnologías serán los grandes ejes que

atravesarán las diferentes exposiciones, con especialistas que abordarán

cuestiones como las trayectorias educativas, el impacto de las pantallas en

los procesos de aprendizaje, la incorporación de la Inteligencia Artificial

en las aulas, los juegos online y la ludopatía, el bienestar emocional de

los docentes, el bullying y la convivencia escolar, y la comunicación

corporal.

De esta manera, el Congreso busca ofrecer herramientas concretas, pero

también generar preguntas y debates que permitan pensar colectivamente cómo

acompañar a los estudiantes y a los docentes frente a los escenarios que

plantea la educación contemporánea.

“Este Congreso representa una oportunidad para encontrarnos, escucharnos y

pensar juntos la educación que necesitan nuestros estudiantes y nuestras

comunidades. Desde la Municipalidad entendemos que fortalecer la educación

también implica generar espacios de formación y debate, donde podamos

incorporar nuevas herramientas y, al mismo tiempo, recuperar el valor de

los vínculos, las emociones y el encuentro humano”, expresaron desde la

Subsecretaria de Educación y Cultura.

*UNA JORNADA CON DESTACADOS ESPECIALISTAS*

El III Congreso Pedagógico Concordia contará con la participación de seis

destacados profesionales, quienes ofrecerán diferentes conferencias a lo

largo de la jornada.

Durante el turno mañana, Carlos Sigvardt, Licenciado en Educación, será el

encargado de abrir el ciclo de disertaciones con la propuesta “De la

pantalla al corazón: desafíos actuales en las trayectorias y los

aprendizajes de los estudiantes”.

Luego será el turno de Lorena Guglielmone, Doctora en Educación por la

Universidad Nacional de Entre Ríos, Magíster en Procesos Educativos

Mediados por Tecnologías por la Universidad Nacional de Córdoba, Licenciada

en Informática Educativa por la Universidad Nacional de Lanús y

Programadora de Sistemas por la Universidad Nacional de Entre Ríos, quien

abordará Inteligencia Artificial en el aula: oportunidades, decisiones y

desafíos para enseñar y aprender”.

La mañana finalizará con la exposición de Roberto Canay, Doctor en

Psicología de la Universidad del Salvador, Magíster en Salud Mental

Comunitaria de la Universidad de Cagliari, Italia, y Especialista en

Tratamiento Comunitario de las Adicciones de la Universidad de Paraíba,

Brasil, quien desarrollará la temática “Juegos online y ludopatía: una

problemática emergente que interpela a la escuela”.

Por la tarde, Luciana Turinetto, Licenciada en Psicología, presentará

“Docentes que dejan huellas: bienestar emocional y el poder transformador

de educar”, una propuesta centrada en la dimensión emocional y humana de la

tarea docente.

A continuación, Pablo Mainer, fundador de Hablemos de Bullying y referente

de la Alianza Anti-Bullying Argentina, abordará “Bullying: comprender,

prevenir y transformar la convivencia escolar”, poniendo el foco en una

problemática que interpela cotidianamente a las comunidades educativas.

Finalmente, Ivana Pérez, Licenciada en Kinesiología, RPG Coach en Salud y

Bienestar y Trainer en PNL, cerrará la jornada con la conferencia “El

cuerpo también habla: lo que las posturas corporales comunican”.

*INSCRIPCIONES Y TODA LA INFORMACIÓN DEL CONGRESO*

Las inscripciones online estarán habilitadas los días 7, 8 y 9 de

septiembre. El formulario de inscripción será difundido a través de la

cuenta oficial de Instagram de la Subsecretaría de Educación y Cultura,

@concordia.educación, donde también se irá publicando toda la información

vinculada al Congreso, incluyendo novedades, detalles de la programación y

aspectos organizativos.

Desde la organización se invita a los interesados a seguir dicha cuenta

para acceder al formulario y mantenerse informados sobre todas las

novedades de esta tercera edición.

*ACOMPAÑAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO*

La realización de este Congreso cuenta también con el acompañamiento de

empresas e instituciones de la ciudad que decidieron sumarse a la propuesta

mediante sus auspicios.

En esta oportunidad, Consumax/Nexon y la Cooperativa Eléctrica de Concordia

se incorporaron como auspiciantes, realizando un aporte que permitirá

colaborar con la organización y realización del encuentro.

Desde la Municipalidad de Concordia se destacó especialmente el

acompañamiento y el compromiso de estas empresas e instituciones,

entendiendo que la construcción de una comunidad que apuesta a la educación

requiere también de la participación y el compromiso de distintos sectores

de la sociedad.

“Valoramos profundamente que empresas e instituciones de nuestra ciudad se

sumen y acompañen esta iniciativa. Cuando distintos actores de la comunidad

colaboran para generar oportunidades de formación, estamos fortaleciendo

entre todos una ciudad que apuesta al conocimiento, al desarrollo y a la

educación”, señalaron desde la organización.

*UNA INICIATIVA QUE BUSCA CONSOLIDARSE*

El III Congreso Pedagógico Concordia forma parte de una política impulsada

por la Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de

Educación y Cultura, que busca promover espacios de formación,

actualización y encuentro destinados a quienes tienen un rol fundamental en

los procesos educativos.

Luego de las experiencias desarrolladas en las ediciones anteriores, esta

tercera edición busca profundizar ese camino y ampliar la mirada sobre los

desafíos que atraviesan actualmente a las escuelas y a quienes las integran.

“Nuevas Escenas para Educar” invita, justamente, a mirar esas

transformaciones, comprenderlas y generar herramientas para acompañarlas.

Porque educar hoy implica no solamente enseñar contenidos, sino también

construir vínculos, cuidar las emociones, comprender las nuevas formas de

aprender y utilizar responsablemente las tecnologías.

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