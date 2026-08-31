*CONCORDIA SE PREPARA PARA EL III CONGRESO PEDAGÓGICO “NUEVAS ESCENAS PARA
EDUCAR”*
La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Educación y
Cultura, llevará adelante el III Congreso Pedagógico Concordia, una
iniciativa que forma parte de las acciones que la gestión del intendente
Dr. Francisco Azcué viene impulsando en materia educativa, con el objetivo
de generar espacios de formación, capacitación, reflexión e intercambio
para quienes forman parte de la comunidad educativa. El encuentro se
desarrollará bajo el lema “Nuevas Escenas para Educar: Vínculos, emociones
y tecnologías para aprender y convivir”, el miércoles 16 de septiembre en
el Centro de Convenciones Concordia.
La propuesta está destinada a docentes de todos los niveles educativos,
equipos directivos, supervisores, estudiantes de formación docente y
equipos técnicos de organismos jurisdiccionales y municipales, con el
propósito de generar un espacio de actualización y reflexión sobre algunas
de las principales transformaciones y desafíos que atraviesa actualmente la
educación.
*UNA MIRADA INTEGRAL SOBRE LOS NUEVOS DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN*
Esta tercera edición del Congreso Pedagógico propone abordar la educación
desde una mirada integral, reconociendo que las aulas y las instituciones
educativas se encuentran atravesadas por nuevas realidades que requieren
herramientas, conocimientos y espacios de diálogo.
Los vínculos, las emociones y las tecnologías serán los grandes ejes que
atravesarán las diferentes exposiciones, con especialistas que abordarán
cuestiones como las trayectorias educativas, el impacto de las pantallas en
los procesos de aprendizaje, la incorporación de la Inteligencia Artificial
en las aulas, los juegos online y la ludopatía, el bienestar emocional de
los docentes, el bullying y la convivencia escolar, y la comunicación
corporal.
De esta manera, el Congreso busca ofrecer herramientas concretas, pero
también generar preguntas y debates que permitan pensar colectivamente cómo
acompañar a los estudiantes y a los docentes frente a los escenarios que
plantea la educación contemporánea.
“Este Congreso representa una oportunidad para encontrarnos, escucharnos y
pensar juntos la educación que necesitan nuestros estudiantes y nuestras
comunidades. Desde la Municipalidad entendemos que fortalecer la educación
también implica generar espacios de formación y debate, donde podamos
incorporar nuevas herramientas y, al mismo tiempo, recuperar el valor de
los vínculos, las emociones y el encuentro humano”, expresaron desde la
Subsecretaria de Educación y Cultura.
*UNA JORNADA CON DESTACADOS ESPECIALISTAS*
El III Congreso Pedagógico Concordia contará con la participación de seis
destacados profesionales, quienes ofrecerán diferentes conferencias a lo
largo de la jornada.
Durante el turno mañana, Carlos Sigvardt, Licenciado en Educación, será el
encargado de abrir el ciclo de disertaciones con la propuesta “De la
pantalla al corazón: desafíos actuales en las trayectorias y los
aprendizajes de los estudiantes”.
Luego será el turno de Lorena Guglielmone, Doctora en Educación por la
Universidad Nacional de Entre Ríos, Magíster en Procesos Educativos
Mediados por Tecnologías por la Universidad Nacional de Córdoba, Licenciada
en Informática Educativa por la Universidad Nacional de Lanús y
Programadora de Sistemas por la Universidad Nacional de Entre Ríos, quien
abordará Inteligencia Artificial en el aula: oportunidades, decisiones y
desafíos para enseñar y aprender”.
La mañana finalizará con la exposición de Roberto Canay, Doctor en
Psicología de la Universidad del Salvador, Magíster en Salud Mental
Comunitaria de la Universidad de Cagliari, Italia, y Especialista en
Tratamiento Comunitario de las Adicciones de la Universidad de Paraíba,
Brasil, quien desarrollará la temática “Juegos online y ludopatía: una
problemática emergente que interpela a la escuela”.
Por la tarde, Luciana Turinetto, Licenciada en Psicología, presentará
“Docentes que dejan huellas: bienestar emocional y el poder transformador
de educar”, una propuesta centrada en la dimensión emocional y humana de la
tarea docente.
A continuación, Pablo Mainer, fundador de Hablemos de Bullying y referente
de la Alianza Anti-Bullying Argentina, abordará “Bullying: comprender,
prevenir y transformar la convivencia escolar”, poniendo el foco en una
problemática que interpela cotidianamente a las comunidades educativas.
Finalmente, Ivana Pérez, Licenciada en Kinesiología, RPG Coach en Salud y
Bienestar y Trainer en PNL, cerrará la jornada con la conferencia “El
cuerpo también habla: lo que las posturas corporales comunican”.
*INSCRIPCIONES Y TODA LA INFORMACIÓN DEL CONGRESO*
Las inscripciones online estarán habilitadas los días 7, 8 y 9 de
septiembre. El formulario de inscripción será difundido a través de la
cuenta oficial de Instagram de la Subsecretaría de Educación y Cultura,
@concordia.educación, donde también se irá publicando toda la información
vinculada al Congreso, incluyendo novedades, detalles de la programación y
aspectos organizativos.
Desde la organización se invita a los interesados a seguir dicha cuenta
para acceder al formulario y mantenerse informados sobre todas las
novedades de esta tercera edición.
*ACOMPAÑAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO*
La realización de este Congreso cuenta también con el acompañamiento de
empresas e instituciones de la ciudad que decidieron sumarse a la propuesta
mediante sus auspicios.
En esta oportunidad, Consumax/Nexon y la Cooperativa Eléctrica de Concordia
se incorporaron como auspiciantes, realizando un aporte que permitirá
colaborar con la organización y realización del encuentro.
Desde la Municipalidad de Concordia se destacó especialmente el
acompañamiento y el compromiso de estas empresas e instituciones,
entendiendo que la construcción de una comunidad que apuesta a la educación
requiere también de la participación y el compromiso de distintos sectores
de la sociedad.
“Valoramos profundamente que empresas e instituciones de nuestra ciudad se
sumen y acompañen esta iniciativa. Cuando distintos actores de la comunidad
colaboran para generar oportunidades de formación, estamos fortaleciendo
entre todos una ciudad que apuesta al conocimiento, al desarrollo y a la
educación”, señalaron desde la organización.
*UNA INICIATIVA QUE BUSCA CONSOLIDARSE*
El III Congreso Pedagógico Concordia forma parte de una política impulsada
por la Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de
Educación y Cultura, que busca promover espacios de formación,
actualización y encuentro destinados a quienes tienen un rol fundamental en
los procesos educativos.
Luego de las experiencias desarrolladas en las ediciones anteriores, esta
tercera edición busca profundizar ese camino y ampliar la mirada sobre los
desafíos que atraviesan actualmente a las escuelas y a quienes las integran.
“Nuevas Escenas para Educar” invita, justamente, a mirar esas
transformaciones, comprenderlas y generar herramientas para acompañarlas.
Porque educar hoy implica no solamente enseñar contenidos, sino también
construir vínculos, cuidar las emociones, comprender las nuevas formas de
aprender y utilizar responsablemente las tecnologías.
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