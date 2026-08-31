*NUEVO SORTEO DEL PROGRAMA “BUEN CONTRIBUYENTE”*

Este lunes se realizó un nuevo sorteo del Programa Municipal “Buen

Contribuyente”, que lleva adelante la Dirección de Rentas, bajo la

supervisión de la escribana María Margarita Brizio.

El primer premio, un televisor smart tv de 43´, fue para el contribuyente

Saliva, Abi Souhi Mailén.

El segundo premio, una cafetera de cápsula, fue para la contribuyente para

Lohrman, Sonia Beatriz.

El tercer premio, una tablet de 10´, se la adjudicó el contribuyente

Pertusio, Gustavo Alfredo.

El cuarto premio, una freidora de aire, el contribuyente Boudot, Enrique

Miguel y otra.

El quinto premio, una pava eléctrica, resultó ganador el contribuyente

Bourlot, Diego --



