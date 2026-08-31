*SE INICIARON LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE SAN JUAN Y AVANZAN EN

6 DE CABALLERÍA*

La Municipalidad de Concordia, a través del Plan de Infraestructura y

Desarrollo hacia el Bicentenario (PID) y con recursos propios, continúa con

las obras de pavimentación en distintos barrios de la ciudad.

Los trabajos se ejecutan por etapas. Una de ellas es la que se desarrolla

en la zona noreste, donde se están haciendo las obras integrales, previas a

lo que será el asfaltado definitivo, en calles San Juan, entre calle M.

Arruabarrena y calle Etchevehere y calle 6 de Caballería, entre San Lorenzo

y Chabrillón.

El intendente Francisco Azcué, junto al secretario de Obras Públicas

Fernando Esquibel, estuvo recorriendo las intervenciones, donde destacó los

alcances del programa y el avance de los trabajos “a pesar que el clima no

nos ha venido favoreciendo. Dialogando con los vecinos les vamos explicando

que cada sector que se pavimenta, no es elegido de manera fortuita sino que

se hizo un estudio previo para determinar los sectores y que estos formen

un circuito, mejorando la transitabilidad de las calles”.

Asimismo, Esquibel destacó que las obras se concentran en sectores

estratégicos: “Ya estamos interviniendo en muchos puntos de la ciudad,

neurálgicos, que surgieron de una exhaustiva intervención urbana, de tirar

nodos de calle, de ejes conectores, conexiones de bulevares, calles

principales que descomprimen el tránsito y ayudan a urbanizar de manera

concreta y óptima a Concordia”.

En la fase inicial se lleva a cabo la renovación de las redes de

infraestructura básica que incluye el cambio de las cañerías de agua

potable, la red colectora cloacal y todas las conexiones domiciliarias.

Para asegurar la operatividad del sistema, se instalan válvulas esclusas de

seccionamiento e hidrantes.

También se realiza la sistematización de desagües pluviales, con sus

correspondientes cámaras de captación e inspección. De esta manera se

reducen los riesgos de anegamientos por obstrucción, garantizando un

escurrimiento más eficiente y seguro ante eventos de precipitaciones

intensas.

Esta etapa comprende también la pavimentación de calles Calle Etchevehere

entre calle San Juan y calle H. Yrigoyen; Calle Hipólito Yrigoyen entre

calle Etchevehere y calle O´Connor; Calle O´Connor entre calle Hipólito

Yrigoyen y Avda. Eva Perón; Calle Belgrano entre Avda. San Lorenzo y calle

Salto Uruguayo.