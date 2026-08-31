*SE INICIARON LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE SAN JUAN Y AVANZAN EN
6 DE CABALLERÍA*
La Municipalidad de Concordia, a través del Plan de Infraestructura y
Desarrollo hacia el Bicentenario (PID) y con recursos propios, continúa con
las obras de pavimentación en distintos barrios de la ciudad.
Los trabajos se ejecutan por etapas. Una de ellas es la que se desarrolla
en la zona noreste, donde se están haciendo las obras integrales, previas a
lo que será el asfaltado definitivo, en calles San Juan, entre calle M.
Arruabarrena y calle Etchevehere y calle 6 de Caballería, entre San Lorenzo
y Chabrillón.
El intendente Francisco Azcué, junto al secretario de Obras Públicas
Fernando Esquibel, estuvo recorriendo las intervenciones, donde destacó los
alcances del programa y el avance de los trabajos “a pesar que el clima no
nos ha venido favoreciendo. Dialogando con los vecinos les vamos explicando
que cada sector que se pavimenta, no es elegido de manera fortuita sino que
se hizo un estudio previo para determinar los sectores y que estos formen
un circuito, mejorando la transitabilidad de las calles”.
Asimismo, Esquibel destacó que las obras se concentran en sectores
estratégicos: “Ya estamos interviniendo en muchos puntos de la ciudad,
neurálgicos, que surgieron de una exhaustiva intervención urbana, de tirar
nodos de calle, de ejes conectores, conexiones de bulevares, calles
principales que descomprimen el tránsito y ayudan a urbanizar de manera
concreta y óptima a Concordia”.
En la fase inicial se lleva a cabo la renovación de las redes de
infraestructura básica que incluye el cambio de las cañerías de agua
potable, la red colectora cloacal y todas las conexiones domiciliarias.
Para asegurar la operatividad del sistema, se instalan válvulas esclusas de
seccionamiento e hidrantes.
También se realiza la sistematización de desagües pluviales, con sus
correspondientes cámaras de captación e inspección. De esta manera se
reducen los riesgos de anegamientos por obstrucción, garantizando un
escurrimiento más eficiente y seguro ante eventos de precipitaciones
intensas.
Esta etapa comprende también la pavimentación de calles Calle Etchevehere
entre calle San Juan y calle H. Yrigoyen; Calle Hipólito Yrigoyen entre
calle Etchevehere y calle O´Connor; Calle O´Connor entre calle Hipólito
Yrigoyen y Avda. Eva Perón; Calle Belgrano entre Avda. San Lorenzo y calle
Salto Uruguayo.
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