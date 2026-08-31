*CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS *

La Dirección de Bromatología, dependiente de la Secretaría de Gobierno de

la Municipalidad de Concordia, realizará un Curso de Manipulación de

Alimentos destinado a vecinos y trabajadores vinculados a la elaboración,

comercialización y manipulación de productos alimenticios.

El objetivo es brindar herramientas y conocimientos sobre buenas prácticas

de higiene y seguridad alimentaria, contribuyendo a la prevención de

enfermedades transmitidas por alimentos y promoviendo el cuidado de la

salud de la comunidad.

La actividad se desarrollará en el marco del Abordaje Territorial de la

Secretaría de Desarrollo Humano que se desarrollará el próximo sábado 5 de

septiembre, de 12 a 14 horas, en el Barrio Los Pájaros, en calle República

de Siria y Los Ruiseñores.

Los cupos son limitados, por lo que los interesados deberán realizar una

inscripción previa en las oficinas de la Dirección de Bromatología,

ubicadas en Roque Sáenz Peña N° 225, segundo piso.