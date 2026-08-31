*CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS *
La Dirección de Bromatología, dependiente de la Secretaría de Gobierno de
la Municipalidad de Concordia, realizará un Curso de Manipulación de
Alimentos destinado a vecinos y trabajadores vinculados a la elaboración,
comercialización y manipulación de productos alimenticios.
El objetivo es brindar herramientas y conocimientos sobre buenas prácticas
de higiene y seguridad alimentaria, contribuyendo a la prevención de
enfermedades transmitidas por alimentos y promoviendo el cuidado de la
salud de la comunidad.
La actividad se desarrollará en el marco del Abordaje Territorial de la
Secretaría de Desarrollo Humano que se desarrollará el próximo sábado 5 de
septiembre, de 12 a 14 horas, en el Barrio Los Pájaros, en calle República
de Siria y Los Ruiseñores.
Los cupos son limitados, por lo que los interesados deberán realizar una
inscripción previa en las oficinas de la Dirección de Bromatología,
ubicadas en Roque Sáenz Peña N° 225, segundo piso.
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