*CONCORDIA Y COMUNAS DEL CANTÓN VALAIS INTERCAMBIARON EXPERIENCIAS SOBRE
DESARROLLO TERRITORIAL*
El intendente Francisco Azcué mantuvo un encuentro con una delegación de
autoridades de distintas comunas del Cantón Valais, Suiza, que arribó a
nuestra ciudad en el marco de una visita protocolar e institucional llevada
adelante por la Asociación Suiza de Concordia.
El objetivo fue intercambiar experiencias sobre desarrollo territorial
porque, si bien dichas comunidades tienen características muy diferentes,
ambas están estrechamente vinculadas a complejos hidroeléctricos: Salto
Grande en Concordia y Grande Dixence en Hérémence.
La delegación estuvo integrada por Grégory Logean, Presidente de la Comuna
de Hérémence, Cantón Valais; Marc-Antoine Genolet, Vicepresidente de la
Comuna de Hérémence; François Bovier, Consejero Comunal de Hérémence;
Bastien Dayer, Consejero Comunal de Hérémence; Yoann Nendaz, Secretario de
Gobierno y Director de Turismo de Hérémence; Agustin Addy – Asociación
Valesanos del Mundo y Thierry Udrizard, Consejero Comunal de Vex.
Durante la reunión se habló sobre las posibilidades de generar intercambios
a futuro en temas relacionados a turismo, energía y desarrollo local,
administración de recursos hídricos y planificación urbana y territorial.
El intendente Azcué destacó la visita de la delegación valesana, remarcando
en primer lugar que la ciudad “se forjó a través de un crisol de
comunidades donde los inmigrantes suizos tuvieron un protagonismo muy
importante. Más allá de tener presente de dónde venimos, hoy tenemos la
responsabilidad de trabajar por el futuro de esta tierra por eso es de
interés fortalecer los vínculos con el país y las comunas que representan”.
“Desde la Municipalidad entendemos que hay muchas cuestiones que pueden ser
un beneficio, tanto para ustedes como para nosotros, el poder
desarrollarlas conjuntamente por eso más allá del saludo protocolar, vengo
a transmitirles el compromiso de parte de la gestión de trabajar para
fortalecer los vínculos que nos permitan avanzar con diferentes proyectos”
subrayó Azcué.
Grégory Logean, Presidente de la Comuna de Hérémence, recordó que durante
el proceso inmigratorio fueron alrededor de 20.000 los valesanos que
partieron de sus tierras para llegar principalmente a la Argentina “por eso
es muy importante para nosotros revivir ese hermanamiento, en este caso,
con Concordia. Hace 170 años partieron para trabajar la tierra y como en
aquel momento en el que plantaron y sembraron, ahora también hay que
plantar, sembrar para hacer vivir esta relación”.
En ese sentido sostuvo que Concordia y Hérémence “tenemos en particular la
cuestión del desarrollo energético”, indicando que la Grande Dixence es una
de las grandes obras de ingeniería de Suiza, reconocida como la presa de
gravedad más alta del mundo que aprovecha fundamentalmente el desnivel de
los Alpes y el agua acumulada proveniente de un amplio sistema de captación
alpino y glaciar, que alcanza, aproximadamente, 2.000 MW de potencia
instalada.
Desde la Asociación Suiza de Concordia destacaron y agradecieron a las
autoridades de Concordia y de la delegación de comunas del Cantón Valais
por el encuentro que viene a fortalecer los vínculos entre nuestra ciudad y
los valesanos, cuyas tradiciones, costumbres y enseñanzas se fueron
transmitiendo de generación en generación.
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