*CONCORDIA Y COMUNAS DEL CANTÓN VALAIS INTERCAMBIARON EXPERIENCIAS SOBRE

DESARROLLO TERRITORIAL*

El intendente Francisco Azcué mantuvo un encuentro con una delegación de

autoridades de distintas comunas del Cantón Valais, Suiza, que arribó a

nuestra ciudad en el marco de una visita protocolar e institucional llevada

adelante por la Asociación Suiza de Concordia.

El objetivo fue intercambiar experiencias sobre desarrollo territorial

porque, si bien dichas comunidades tienen características muy diferentes,

ambas están estrechamente vinculadas a complejos hidroeléctricos: Salto

Grande en Concordia y Grande Dixence en Hérémence.

La delegación estuvo integrada por Grégory Logean, Presidente de la Comuna

de Hérémence, Cantón Valais; Marc-Antoine Genolet, Vicepresidente de la

Comuna de Hérémence; François Bovier, Consejero Comunal de Hérémence;

Bastien Dayer, Consejero Comunal de Hérémence; Yoann Nendaz, Secretario de

Gobierno y Director de Turismo de Hérémence; Agustin Addy – Asociación

Valesanos del Mundo y Thierry Udrizard, Consejero Comunal de Vex.

Durante la reunión se habló sobre las posibilidades de generar intercambios

a futuro en temas relacionados a turismo, energía y desarrollo local,

administración de recursos hídricos y planificación urbana y territorial.

El intendente Azcué destacó la visita de la delegación valesana, remarcando

en primer lugar que la ciudad “se forjó a través de un crisol de

comunidades donde los inmigrantes suizos tuvieron un protagonismo muy

importante. Más allá de tener presente de dónde venimos, hoy tenemos la

responsabilidad de trabajar por el futuro de esta tierra por eso es de

interés fortalecer los vínculos con el país y las comunas que representan”.

“Desde la Municipalidad entendemos que hay muchas cuestiones que pueden ser

un beneficio, tanto para ustedes como para nosotros, el poder

desarrollarlas conjuntamente por eso más allá del saludo protocolar, vengo

a transmitirles el compromiso de parte de la gestión de trabajar para

fortalecer los vínculos que nos permitan avanzar con diferentes proyectos”

subrayó Azcué.

Grégory Logean, Presidente de la Comuna de Hérémence, recordó que durante

el proceso inmigratorio fueron alrededor de 20.000 los valesanos que

partieron de sus tierras para llegar principalmente a la Argentina “por eso

es muy importante para nosotros revivir ese hermanamiento, en este caso,

con Concordia. Hace 170 años partieron para trabajar la tierra y como en

aquel momento en el que plantaron y sembraron, ahora también hay que

plantar, sembrar para hacer vivir esta relación”.

En ese sentido sostuvo que Concordia y Hérémence “tenemos en particular la

cuestión del desarrollo energético”, indicando que la Grande Dixence es una

de las grandes obras de ingeniería de Suiza, reconocida como la presa de

gravedad más alta del mundo que aprovecha fundamentalmente el desnivel de

los Alpes y el agua acumulada proveniente de un amplio sistema de captación

alpino y glaciar, que alcanza, aproximadamente, 2.000 MW de potencia

instalada.

Desde la Asociación Suiza de Concordia destacaron y agradecieron a las

autoridades de Concordia y de la delegación de comunas del Cantón Valais

por el encuentro que viene a fortalecer los vínculos entre nuestra ciudad y

los valesanos, cuyas tradiciones, costumbres y enseñanzas se fueron

transmitiendo de generación en generación.