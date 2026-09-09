UCU y CISCU firmaron un convenio para fortalecer la cooperación en

investigación, formación y transferencia

La Universidad de Concepción del Uruguay y la Cámara de la Industria del

Software de Concepción del Uruguay suscribieron un Convenio Marco de Mutua

Cooperación, Complementación y Asistencia, destinado a promover acciones

conjuntas en los ámbitos de la docencia, la investigación, la extensión, la

formación profesional y la transferencia al medio.

El acuerdo fue firmado por la Vicerrectora de la UCU, Dra. Ma. Georgina

Vierci, y el presidente de CISCU, José Luis Betancourt, y tendrá una

vigencia de cinco años.

El convenio establece un marco para que ambas instituciones desarrollen

programas de cooperación y proyectos conjuntos en áreas de interés común,

con especial énfasis en la generación e intercambio de conocimiento, la

formación y el perfeccionamiento de recursos humanos y el intercambio de

información científica y técnica.

Entre las acciones previstas se contempla la posibilidad de brindar

asesoramiento y consultoría en áreas de competencia de cada institución,

promover instancias de capacitación y perfeccionamiento, y facilitar

prácticas para estudiantes de la Universidad de Concepción del Uruguay y

profesionales vinculados con la Cámara.

Asimismo, el acuerdo permitirá avanzar en iniciativas de investigación,

extensión y transferencia al medio, además de favorecer el intercambio de

personal y el aprovechamiento conjunto de resultados y conocimientos

disponibles.

Las actividades que surjan a partir del convenio serán instrumentadas

mediante protocolos específicos, en los que se definirán los objetivos,

modalidades, plazos y demás aspectos necesarios para la implementación de

cada proyecto.

De esta manera, la UCU y CISCU consolidan un espacio de articulación entre

el ámbito académico y el sector de la industria del software, con el

propósito de generar nuevas oportunidades de formación, producción de

conocimiento y vinculación con el medio.