UCU y CISCU firmaron un convenio para fortalecer la cooperación en
investigación, formación y transferencia
La Universidad de Concepción del Uruguay y la Cámara de la Industria del
Software de Concepción del Uruguay suscribieron un Convenio Marco de Mutua
Cooperación, Complementación y Asistencia, destinado a promover acciones
conjuntas en los ámbitos de la docencia, la investigación, la extensión, la
formación profesional y la transferencia al medio.
El acuerdo fue firmado por la Vicerrectora de la UCU, Dra. Ma. Georgina
Vierci, y el presidente de CISCU, José Luis Betancourt, y tendrá una
vigencia de cinco años.
El convenio establece un marco para que ambas instituciones desarrollen
programas de cooperación y proyectos conjuntos en áreas de interés común,
con especial énfasis en la generación e intercambio de conocimiento, la
formación y el perfeccionamiento de recursos humanos y el intercambio de
información científica y técnica.
Entre las acciones previstas se contempla la posibilidad de brindar
asesoramiento y consultoría en áreas de competencia de cada institución,
promover instancias de capacitación y perfeccionamiento, y facilitar
prácticas para estudiantes de la Universidad de Concepción del Uruguay y
profesionales vinculados con la Cámara.
Asimismo, el acuerdo permitirá avanzar en iniciativas de investigación,
extensión y transferencia al medio, además de favorecer el intercambio de
personal y el aprovechamiento conjunto de resultados y conocimientos
disponibles.
Las actividades que surjan a partir del convenio serán instrumentadas
mediante protocolos específicos, en los que se definirán los objetivos,
modalidades, plazos y demás aspectos necesarios para la implementación de
cada proyecto.
De esta manera, la UCU y CISCU consolidan un espacio de articulación entre
el ámbito académico y el sector de la industria del software, con el
propósito de generar nuevas oportunidades de formación, producción de
conocimiento y vinculación con el medio.
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