*SE ABRIERON LAS OFERTAS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES LAPRIDA Y MARIO

GATTO*

Durante esta mañana se realizó la apertura de ofertas de la licitación

pública correspondiente a la III etapa del Plan de Infraestructura y

Desarrollo hacia el Bicentenario que lleva adelante la Municipalidad de

Concordia con recursos propios.

Con un presupuesto oficial cercano a los 1.900 millones de pesos se

pavimentará calle Laprida entre calles Italia y Sara Neira y calle Mario

Gatto, entre calles Laprida y Monseñor Tavella.

En la fase inicial se llevará a cabo la renovación de redes de

infraestructura básica: cambio de las cañerías de agua potable y de la red

colectora cloacal, incluyendo las conexiones domiciliarias. Además, para

asegurar la operatividad del sistema, se instalarán nuevas válvulas

esclusas e hidrantes. Una vez concluidas estas tareas, se ejecutará una

base de suelo cemento y la posterior pavimentación definitiva, además de la

reconstrucción de cordón cuneta.

El secretario de Obras Públicas, Fernando Esquibel, explicó que “venimos

con un buen ritmo en todo lo que es licitaciones. Con esta tercera etapa

damos continuidad a todo el plan que se viene ejecutando en diversos puntos

de la ciudad, avanzando a buen ritmo”.

“Estamos muy satisfechos de que Concordia pueda avanzar y desarrollar

infraestructura, que no es solamente pavimento, que es la última etapa de

lo que se ve, sino también las cloacas, conexiones de agua y pluviales. En

cada sector intervenido, previamente se hace todo un trabajo integral que

nos garantiza durabilidad de la obra” remarcó Esquibel.

Al llamado a licitación se presentaron tres ofertas, pertenecientes a las

firmas José Eleuterio Pitón S.A.; Piuterra S.A. y Vecchio S.R.L.