*SE ABRIERON LAS OFERTAS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES LAPRIDA Y MARIO
GATTO*
Durante esta mañana se realizó la apertura de ofertas de la licitación
pública correspondiente a la III etapa del Plan de Infraestructura y
Desarrollo hacia el Bicentenario que lleva adelante la Municipalidad de
Concordia con recursos propios.
Con un presupuesto oficial cercano a los 1.900 millones de pesos se
pavimentará calle Laprida entre calles Italia y Sara Neira y calle Mario
Gatto, entre calles Laprida y Monseñor Tavella.
En la fase inicial se llevará a cabo la renovación de redes de
infraestructura básica: cambio de las cañerías de agua potable y de la red
colectora cloacal, incluyendo las conexiones domiciliarias. Además, para
asegurar la operatividad del sistema, se instalarán nuevas válvulas
esclusas e hidrantes. Una vez concluidas estas tareas, se ejecutará una
base de suelo cemento y la posterior pavimentación definitiva, además de la
reconstrucción de cordón cuneta.
El secretario de Obras Públicas, Fernando Esquibel, explicó que “venimos
con un buen ritmo en todo lo que es licitaciones. Con esta tercera etapa
damos continuidad a todo el plan que se viene ejecutando en diversos puntos
de la ciudad, avanzando a buen ritmo”.
“Estamos muy satisfechos de que Concordia pueda avanzar y desarrollar
infraestructura, que no es solamente pavimento, que es la última etapa de
lo que se ve, sino también las cloacas, conexiones de agua y pluviales. En
cada sector intervenido, previamente se hace todo un trabajo integral que
nos garantiza durabilidad de la obra” remarcó Esquibel.
Al llamado a licitación se presentaron tres ofertas, pertenecientes a las
firmas José Eleuterio Pitón S.A.; Piuterra S.A. y Vecchio S.R.L.
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