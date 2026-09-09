*EL MUNICIPIO PRESENTÓ LOS PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO A EMPRENDEDORES ANTE

ESTUDIANTES DE GESTIÓN GASTRONÓMICA *

En el marco de las acciones de vinculación con el sector emprendedor de

Concordia, la Municipalidad, a través de la Dirección de Cooperativismo y

Asociativismo de la Secretaría de Desarrollo Productivo, realizó la

presentación de los programas y herramientas destinados al acompañamiento

de emprendedores de la ciudad ante estudiantes de segundo año de la carrera

de Gestión Gastronómica de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

La actividad se desarrolló a partir de la invitación realizada por la

Secretaría de Extensión FCAI-UNER, a cargo de la docente Celeste

Stirnemann, generando un espacio de intercambio en el que los estudiantes

pudieron conocer las diferentes alternativas que ofrece el Municipio para

quienes desarrollan o proyectan iniciar un emprendimiento.

En representación de la Secretaría de Desarrollo Productivo participaron

Miguel Parra, jefe del Departamento de Economía Social, y los técnicos

Alejandro Martínez y Martín Denis.

Durante la jornada se presentaron los distintos programas municipales

orientados al acompañamiento y fortalecimiento del emprendedurismo,

brindando información sobre las herramientas disponibles para iniciar,

desarrollar y consolidar proyectos productivos y comerciales.

Asimismo, se abordaron cuestiones vinculadas a los trámites y requisitos

para la habilitación comercial y sanitaria, las alternativas de acceso a

microcréditos, los espacios y canales de comercialización disponibles y el

asesoramiento técnico que brinda la Municipalidad.

Parra destacó la importancia de acercar estas herramientas a los

estudiantes: “Estos espacios nos permiten que quienes se están formando

puedan conocer las herramientas que tiene la Municipalidad para acompañar a

los emprendedores de Concordia. Es importante que los estudiantes conozcan

no solamente las posibilidades de financiamiento, sino también todo lo

relacionado con la formalización, las habilitaciones, la comercialización y

el asesoramiento técnico”.

En este sentido señaló que “el objetivo es que los futuros profesionales

tengan acceso a información concreta que pueda serles útil tanto para sus

propios proyectos como para acompañar a otros emprendedores, especialmente

en actividades vinculadas al sector gastronómico”.

Desde la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo se destacó la

importancia de continuar generando instancias de articulación con las

instituciones educativas, acercando las políticas y herramientas

municipales a quienes se encuentran en proceso de formación profesional.

La jornada permitió además generar un intercambio directo con los

estudiantes, quienes pudieron realizar consultas y despejar dudas sobre los

distintos aspectos que deben contemplarse al momento de iniciar y

desarrollar un emprendimiento gastronómico.

De esta manera, la Municipalidad continúa fortaleciendo el vínculo con las

instituciones educativas y acercando herramientas de acompañamiento,

asesoramiento y promoción del emprendedurismo, contribuyendo al desarrollo

del entramado productivo y comercial de Concordia.

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