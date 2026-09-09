*EL MUNICIPIO PRESENTÓ LOS PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO A EMPRENDEDORES ANTE
ESTUDIANTES DE GESTIÓN GASTRONÓMICA *
En el marco de las acciones de vinculación con el sector emprendedor de
Concordia, la Municipalidad, a través de la Dirección de Cooperativismo y
Asociativismo de la Secretaría de Desarrollo Productivo, realizó la
presentación de los programas y herramientas destinados al acompañamiento
de emprendedores de la ciudad ante estudiantes de segundo año de la carrera
de Gestión Gastronómica de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).
La actividad se desarrolló a partir de la invitación realizada por la
Secretaría de Extensión FCAI-UNER, a cargo de la docente Celeste
Stirnemann, generando un espacio de intercambio en el que los estudiantes
pudieron conocer las diferentes alternativas que ofrece el Municipio para
quienes desarrollan o proyectan iniciar un emprendimiento.
En representación de la Secretaría de Desarrollo Productivo participaron
Miguel Parra, jefe del Departamento de Economía Social, y los técnicos
Alejandro Martínez y Martín Denis.
Durante la jornada se presentaron los distintos programas municipales
orientados al acompañamiento y fortalecimiento del emprendedurismo,
brindando información sobre las herramientas disponibles para iniciar,
desarrollar y consolidar proyectos productivos y comerciales.
Asimismo, se abordaron cuestiones vinculadas a los trámites y requisitos
para la habilitación comercial y sanitaria, las alternativas de acceso a
microcréditos, los espacios y canales de comercialización disponibles y el
asesoramiento técnico que brinda la Municipalidad.
Parra destacó la importancia de acercar estas herramientas a los
estudiantes: “Estos espacios nos permiten que quienes se están formando
puedan conocer las herramientas que tiene la Municipalidad para acompañar a
los emprendedores de Concordia. Es importante que los estudiantes conozcan
no solamente las posibilidades de financiamiento, sino también todo lo
relacionado con la formalización, las habilitaciones, la comercialización y
el asesoramiento técnico”.
En este sentido señaló que “el objetivo es que los futuros profesionales
tengan acceso a información concreta que pueda serles útil tanto para sus
propios proyectos como para acompañar a otros emprendedores, especialmente
en actividades vinculadas al sector gastronómico”.
Desde la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo se destacó la
importancia de continuar generando instancias de articulación con las
instituciones educativas, acercando las políticas y herramientas
municipales a quienes se encuentran en proceso de formación profesional.
La jornada permitió además generar un intercambio directo con los
estudiantes, quienes pudieron realizar consultas y despejar dudas sobre los
distintos aspectos que deben contemplarse al momento de iniciar y
desarrollar un emprendimiento gastronómico.
De esta manera, la Municipalidad continúa fortaleciendo el vínculo con las
instituciones educativas y acercando herramientas de acompañamiento,
asesoramiento y promoción del emprendedurismo, contribuyendo al desarrollo
del entramado productivo y comercial de Concordia.
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