La UCU abre sus inscripciones 2027 con un beneficio especial: 50 % de
descuento en la matrícula
La Universidad de Concepción del Uruguay ya tiene abiertas las
inscripciones para el ciclo lectivo 2027 e invita a quienes quieran
comenzar, continuar o profundizar su formación académica a dar el próximo
paso en su proyecto profesional.
Como parte del lanzamiento de la campaña Ingreso 2027, la UCU ofrece un 50
% de descuento en la matrícula, una oportunidad especial para quienes
quieran asegurar su lugar y comenzar a planificar su futuro académico.
La Universidad de Concepción del Uruguay cuenta con una amplia propuesta
académica que incluye tecnicaturas y carreras de grado , con alternativas
de cursado presencial y a distancia.
Entre las opciones disponibles se encuentran carreras como Abogacía,
Medicina, Contador Público y Administración de Empresas, además de
propuestas vinculadas a las áreas de Ciencias Económicas; Ciencias
Agrarias; Ciencias Jurídicas y Sociales; Arquitectura y Urbanismo; Ciencias
de la Comunicación y de la Educación; y Ciencias Médicas.
La diversidad de propuestas permite que cada estudiante pueda encontrar una
alternativa acorde con sus intereses, su proyecto profesional y sus
posibilidades de cursado.
A través de sus distintas propuestas de formación, la UCU acompaña a
estudiantes que buscan iniciar una carrera universitaria, continuar su
trayectoria académica o ampliar sus conocimientos y competencias
profesionales mediante estudios de posgrado.
Con más de cinco décadas de trayectoria en el ámbito de la educación
superior, la Universidad de Concepción del Uruguay sostiene una propuesta
educativa basada en la formación integral, la innovación, la investigación
y el compromiso con el desarrollo de la comunidad.
La UCU promueve una experiencia universitaria que combina formación
académica, vinculación con el entorno y preparación para los desafíos del
ámbito profesional, acompañando a sus estudiantes durante las distintas
etapas de su recorrido educativo.
La Universidad ofrece diferentes alternativas para que cada estudiante
pueda elegir la modalidad que mejor se adapte a sus necesidades.
En la modalidad presencial, la UCU cuenta con propuestas académicas que se
desarrollan en su sede central de Concepción del Uruguay y en sus centros
regionales, acercando la formación universitaria a distintas localidades de
la región.
Por su parte, la modalidad a distancia constituye una alternativa flexible
para quienes necesitan compatibilizar sus estudios con el trabajo, la
familia u otras actividades. Esta modalidad permite acceder a una propuesta
universitaria desde distintos lugares y organizar el recorrido académico de
acuerdo con las posibilidades de cada estudiante.
Las inscripciones para el ciclo lectivo 2027 ya están abiertas.
Durante esta etapa de lanzamiento de la campaña Ingreso 2027, quienes se
inscriban podrán acceder a un 50 % de descuento en la matrícula.
Quienes deseen realizar su inscripción de manera presencial pueden
acercarse a:
Universidad de Concepción del Uruguay
8 de Junio 522 – Concepción del Uruguay
Horario de atención: de 8:00 a 12:00 y de 16:00 a 20:00 horas.
UCU. Tu próximo paso empieza acá.
Comentarios (0)
Todavía no hay comentarios. ¡Sé el primero!