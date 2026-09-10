La UCU abre sus inscripciones 2027 con un beneficio especial: 50 % de

descuento en la matrícula

La Universidad de Concepción del Uruguay ya tiene abiertas las

inscripciones para el ciclo lectivo 2027 e invita a quienes quieran

comenzar, continuar o profundizar su formación académica a dar el próximo

paso en su proyecto profesional.

Como parte del lanzamiento de la campaña Ingreso 2027, la UCU ofrece un 50

% de descuento en la matrícula, una oportunidad especial para quienes

quieran asegurar su lugar y comenzar a planificar su futuro académico.

La Universidad de Concepción del Uruguay cuenta con una amplia propuesta

académica que incluye tecnicaturas y carreras de grado , con alternativas

de cursado presencial y a distancia.

Entre las opciones disponibles se encuentran carreras como Abogacía,

Medicina, Contador Público y Administración de Empresas, además de

propuestas vinculadas a las áreas de Ciencias Económicas; Ciencias

Agrarias; Ciencias Jurídicas y Sociales; Arquitectura y Urbanismo; Ciencias

de la Comunicación y de la Educación; y Ciencias Médicas.

La diversidad de propuestas permite que cada estudiante pueda encontrar una

alternativa acorde con sus intereses, su proyecto profesional y sus

posibilidades de cursado.

A través de sus distintas propuestas de formación, la UCU acompaña a

estudiantes que buscan iniciar una carrera universitaria, continuar su

trayectoria académica o ampliar sus conocimientos y competencias

profesionales mediante estudios de posgrado.

Con más de cinco décadas de trayectoria en el ámbito de la educación

superior, la Universidad de Concepción del Uruguay sostiene una propuesta

educativa basada en la formación integral, la innovación, la investigación

y el compromiso con el desarrollo de la comunidad.

La UCU promueve una experiencia universitaria que combina formación

académica, vinculación con el entorno y preparación para los desafíos del

ámbito profesional, acompañando a sus estudiantes durante las distintas

etapas de su recorrido educativo.

La Universidad ofrece diferentes alternativas para que cada estudiante

pueda elegir la modalidad que mejor se adapte a sus necesidades.

En la modalidad presencial, la UCU cuenta con propuestas académicas que se

desarrollan en su sede central de Concepción del Uruguay y en sus centros

regionales, acercando la formación universitaria a distintas localidades de

la región.

Por su parte, la modalidad a distancia constituye una alternativa flexible

para quienes necesitan compatibilizar sus estudios con el trabajo, la

familia u otras actividades. Esta modalidad permite acceder a una propuesta

universitaria desde distintos lugares y organizar el recorrido académico de

acuerdo con las posibilidades de cada estudiante.

Las inscripciones para el ciclo lectivo 2027 ya están abiertas.

Durante esta etapa de lanzamiento de la campaña Ingreso 2027, quienes se

inscriban podrán acceder a un 50 % de descuento en la matrícula.

Quienes deseen realizar su inscripción de manera presencial pueden

acercarse a:

Universidad de Concepción del Uruguay

8 de Junio 522 – Concepción del Uruguay

Horario de atención: de 8:00 a 12:00 y de 16:00 a 20:00 horas.

UCU. Tu próximo paso empieza acá.