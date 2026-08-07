CURSO Y EXAMEN PARA OBTENER LA LICENCIA DE CONDUCIR
CURSO Y EXAMEN PARA OBTENER LA LICENCIA DE CONDUCIR La Dirección de Tránsito y Transporte y la Coordinación de Descentralización Institucional de la Municipalidad de Concordia informan que durante los días 11 de agosto y 13 de agosto, estarán realizando el curso y examen para obtener la licencia de conducir en el barrio Carretera La Cruz. Las actividades tendrán lugar en el Centro Faro “Padre Andrés Servin”, en calle Carretera La Cruz y Cortada 66, de la siguiente manera: Martes 11 de agosto, de 8 a 12:30 horas, curso. Jueves 13 de agosto, de 9 a 11:30 horas, examen. Para mayor información, comunicarse al 345 412 9168.
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