*EL PROGRAMA DE ESTERILIZACIONES GRATUITAS LLEGA AL BARRIO CENTENARIO*

La Dirección de Veterinaria Municipal, dependiente de la Secretaría de

Gobierno, informa que el Programa de Esterilizaciones Barriales Gratuitas

continúa recorriendo los distintos barrios de la ciudad.

Durante los días viernes 11, lunes 14 y miércoles 16 de septiembre, se

estará atendiendo en el barrio Centenario, en calle Mendiburu y La Paz.

Atenciones primarias y vacunaciones: 9 horas.

Castraciones: 10:30hs.

Para solicitar turnos, enviar un mensaje al WhatsApp 345-508 1414.

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