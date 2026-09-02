*EL PROGRAMA DE ESTERILIZACIONES GRATUITAS CONTINÚA RECORRIENDO BARRIOS *
La Dirección de Veterinaria Municipal, dependiente de la Secretaría de
Gobierno, informa que se dará continuidad al Programa de Esterilizaciones
Barriales Gratuitas en dos barrios de la ciudad.
Los días viernes 4, lunes 7 y miércoles 9 de septiembre, se estará
atendiendo en el barrio Itatí, en Concejal Veiga y Gregoria Pérez. Para
este caso, las atenciones primarias y vacunaciones se realizarán a las 9
horas. Las castraciones serán a partir de las 10:30 horas.
Por otro lado, durante el sábado 5 de septiembre, las actividades tendrán
una edición especial que se llevará a cabo en el Sedronar del barrio Los
Pájaros, ubicado en República Árabe Siria y Los Ruiseñores, abarcando los
barrios Capricornio, Gobernador Cresto, San Jorge, Fátima II, San Francisco
Este y Oeste. Las atenciones y vacunaciones se instrumentará desde las 11 y
hasta las 15 horas.
Para ambos casos, solicitar turnos, enviando un mensaje al Whatsapp 345-508
1414.
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