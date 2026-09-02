*LA SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO ACLARA INFORMACIÓN SOBRE LA
CAPACITACIÓN “EL AULA EN LA HUERTA”*
La Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia
informa a la comunidad educativa y al público en general ante la
circulación de un flyer sobre la capacitación “El Aula en la Huerta”, no
corresponde a una publicación oficial vigente de esta Secretaría.
Asimismo, se comunica que la mencionada capacitación se encuentra
actualmente en desarrollo y que el cupo de inscriptos fue completado
oportunamente, por lo que no se están realizando nuevas inscripciones.
Por otra parte, el número telefónico consignado en dicha imagen no brinda
información sobre esta actividad, ya que pertenece a otra dependencia
municipal ajena a la organización y coordinación de la capacitación.
Con el objetivo de evitar confusiones y garantizar el acceso a información
correcta y actualizada, solicitamos a docentes, instituciones educativas y
vecinos informarse únicamente a través de los canales oficiales de la
Secretaría de Desarrollo Productivo.
Toda la información sobre programas, capacitaciones, cursos y actividades
se pueden consultar en las redes oficiales:
Instagram: @concordia.produccion
Facebook: @concordia.produccion
--
--
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Medios de Comunicación" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a medios-concordia+unsubscribe@googlegroups.com.
Para ver este debate, visita https://groups.google.com/d/msgid/medios-concordia/CA%2BBg75avzd9-YzCVQmR_aPecAstUiM-H6HRjzh%3DgRxACKf1yvw%40mail.gmail.com.
Comentarios (0)
Todavía no hay comentarios. ¡Sé el primero!