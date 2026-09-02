*LA SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO ACLARA INFORMACIÓN SOBRE LA

CAPACITACIÓN “EL AULA EN LA HUERTA”*

La Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia

informa a la comunidad educativa y al público en general ante la

circulación de un flyer sobre la capacitación “El Aula en la Huerta”, no

corresponde a una publicación oficial vigente de esta Secretaría.

Asimismo, se comunica que la mencionada capacitación se encuentra

actualmente en desarrollo y que el cupo de inscriptos fue completado

oportunamente, por lo que no se están realizando nuevas inscripciones.

Por otra parte, el número telefónico consignado en dicha imagen no brinda

información sobre esta actividad, ya que pertenece a otra dependencia

municipal ajena a la organización y coordinación de la capacitación.

Con el objetivo de evitar confusiones y garantizar el acceso a información

correcta y actualizada, solicitamos a docentes, instituciones educativas y

vecinos informarse únicamente a través de los canales oficiales de la

Secretaría de Desarrollo Productivo.

Toda la información sobre programas, capacitaciones, cursos y actividades

se pueden consultar en las redes oficiales:

Instagram: @concordia.produccion

Facebook: @concordia.produccion

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