*LA MUNICIPALIDAD CAPACITA PARA BRINDAR CONTENCIÓN PSICOSOCIAL ANTE
EMERGENCIAS Y SITUACIONES DE CRISIS*
Organizada por la Municipalidad de Concordia y el Observatorio Social
Argentino, se llevó adelante una jornada de capacitación sobre la
implementación de herramientas psicosociales para la comunidad de la que
fueron parte agentes municipales, sanitarios, docentes, integrantes de
fuerzas de seguridad y de organizaciones intermedias.
La actividad, coordinada por la Dirección de Políticas de Fortalecimiento
Social de la Secretaría de Salud, tuvo la disertación del Dr. Darío Gigena
Parker, quien expuso las bases técnicas de los protocolos internacionales
de la OPS/OMS, orientados a brindar herramientas prácticas de contención
psicosocial, apoyo mutuo y cuidado de los propios equipos frente a
contingencias y situaciones de crisis que impactan en nuestra comunidad.
Durante la apertura, el intendente Francisco Azcué manifestó que “este tipo
de acciones forman parte de las políticas públicas que se llevan adelante
desde la Municipalidad, fortaleciendo las acciones preventivas en temas
sensibles que involucran a nuestra comunidad y para ello es importante
contar con equipos de trabajo profesionalizados, principalmente nuestros
agentes municipales. Haciendo esto, el impacto es directo en los vecinos”.
“Abordar estos temas, que son complejos para la sociedad, no es fácil por
eso sabemos que para hacerlo hay mucho por trabajar y aprender y como no se
puede solucionar de un momento para otro, son necesarias estas instancias.
No perdemos el foco que detrás de cada situación hay familias, hay personas
por eso –reiteró- es necesario tener equipos capacitados” remarcó Azcué.
Por su parte el secretario de Salud Diego Sauré destacó en primer lugar el
trabajo que lleva adelante Fortalecimiento Social “abordando una
problemática muy difícil y lo hacen todos los días con vocación. Concordia
es una de las pocas ciudades que cuenta con un lugar para la atención de
salud mental de forma ambulatoria” añadiendo que la ciudad se está
preparando para el impacto que tendría el fenómeno de El Niño, donde la
contención psicosocial tendrá un papel preponderante.
La directora de Políticas de Fortalecimiento Social Anabel Vergara resaltó
que “esta gestión se viene ocupando activamente de la salud mental y del
bienestar emocional de los vecinos. Una muestra de ello es la
implementación de un nuevo programa de prevención, además de avanzar en un
convenio con la Dirección Departamental de Escuelas para llevar la
prevención directamente a las aulas”.
En ese sentido anunció que el próximo 19 de septiembre se realizará el
Primer Encuentro Binacional de Prevención del Suicidio, “consolidando una
agenda que aborda estas problemáticas con seriedad y articulación
internacional. Trabajamos para transformar la escucha en acciones concretas
y contribuir de esta manera al cuidado del bienestar emocional”.
Durante la capacitación se hizo la entrega de certificados a los
preventores comunitarios y agentes que completaron los trayectos formativos
precedentes.
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