*LA MUNICIPALIDAD CAPACITA PARA BRINDAR CONTENCIÓN PSICOSOCIAL ANTE

EMERGENCIAS Y SITUACIONES DE CRISIS*

Organizada por la Municipalidad de Concordia y el Observatorio Social

Argentino, se llevó adelante una jornada de capacitación sobre la

implementación de herramientas psicosociales para la comunidad de la que

fueron parte agentes municipales, sanitarios, docentes, integrantes de

fuerzas de seguridad y de organizaciones intermedias.

La actividad, coordinada por la Dirección de Políticas de Fortalecimiento

Social de la Secretaría de Salud, tuvo la disertación del Dr. Darío Gigena

Parker, quien expuso las bases técnicas de los protocolos internacionales

de la OPS/OMS, orientados a brindar herramientas prácticas de contención

psicosocial, apoyo mutuo y cuidado de los propios equipos frente a

contingencias y situaciones de crisis que impactan en nuestra comunidad.

Durante la apertura, el intendente Francisco Azcué manifestó que “este tipo

de acciones forman parte de las políticas públicas que se llevan adelante

desde la Municipalidad, fortaleciendo las acciones preventivas en temas

sensibles que involucran a nuestra comunidad y para ello es importante

contar con equipos de trabajo profesionalizados, principalmente nuestros

agentes municipales. Haciendo esto, el impacto es directo en los vecinos”.

“Abordar estos temas, que son complejos para la sociedad, no es fácil por

eso sabemos que para hacerlo hay mucho por trabajar y aprender y como no se

puede solucionar de un momento para otro, son necesarias estas instancias.

No perdemos el foco que detrás de cada situación hay familias, hay personas

por eso –reiteró- es necesario tener equipos capacitados” remarcó Azcué.

Por su parte el secretario de Salud Diego Sauré destacó en primer lugar el

trabajo que lleva adelante Fortalecimiento Social “abordando una

problemática muy difícil y lo hacen todos los días con vocación. Concordia

es una de las pocas ciudades que cuenta con un lugar para la atención de

salud mental de forma ambulatoria” añadiendo que la ciudad se está

preparando para el impacto que tendría el fenómeno de El Niño, donde la

contención psicosocial tendrá un papel preponderante.

La directora de Políticas de Fortalecimiento Social Anabel Vergara resaltó

que “esta gestión se viene ocupando activamente de la salud mental y del

bienestar emocional de los vecinos. Una muestra de ello es la

implementación de un nuevo programa de prevención, además de avanzar en un

convenio con la Dirección Departamental de Escuelas para llevar la

prevención directamente a las aulas”.

En ese sentido anunció que el próximo 19 de septiembre se realizará el

Primer Encuentro Binacional de Prevención del Suicidio, “consolidando una

agenda que aborda estas problemáticas con seriedad y articulación

internacional. Trabajamos para transformar la escucha en acciones concretas

y contribuir de esta manera al cuidado del bienestar emocional”.

Durante la capacitación se hizo la entrega de certificados a los

preventores comunitarios y agentes que completaron los trayectos formativos

precedentes.

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