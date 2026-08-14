*ESTACIONAMIENTO MEDIDO LIBERADO DURANTE EL FIN DE SEMANA LARGO*
La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Concordia
informa que el estacionamiento medido permanecerá liberado durante este
próximo fin de semana largo
La medida estará vigente desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de agosto
inclusive. El servicio volverá a funcionar normalmente a partir del martes
18 de agosto, en los horarios habituales.
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