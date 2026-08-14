*ESTACIONAMIENTO MEDIDO LIBERADO DURANTE EL FIN DE SEMANA LARGO*

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Concordia

informa que el estacionamiento medido permanecerá liberado durante este

próximo fin de semana largo

La medida estará vigente desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de agosto

inclusive. El servicio volverá a funcionar normalmente a partir del martes

18 de agosto, en los horarios habituales.

--

--

Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Medios de Comunicación" de Grupos de Google.

Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a medios-concordia+unsubscribe@googlegroups.com.



