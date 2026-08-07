ESTE DOMINGO COMIENZA EL MES DEL NIÑO EN CONCORDIA CON ESPECTÁCULOS, JUEGOS Y SORTEOS

ESTE DOMINGO COMIENZA EL MES DEL NIÑO EN CONCORDIA CON ESPECTÁCULOS, JUEGOS Y SORTEOS La Municipalidad de Concordia invita a todas las familias de la ciudad a participar del inicio del Mes del Niño, que tendrá su primera jornada este domingo 9 de agosto, desde las 14:00 horas, en el Parque Ferré, con una propuesta gratuita que reunirá espectáculos infantiles, actividades recreativas, juegos y sorteos. Organizada por la Subsecretaría de Educación y Cultura, junto a distintas áreas del municipio, la iniciativa recorrerá durante agosto diferentes barrios de la ciudad con el objetivo de acercar espacios de encuentro, recreación y disfrute para las infancias y sus familias. En esta primera fecha, el escenario del Parque Ferré recibirá a reconocidos artistas locales con una programación especialmente pensada para los más chicos. Se presentarán las obras y espectáculos "Las Andanzas de la Payasa Mandarina", "Chucu y sus Amigos", "Los Tinguiritas" y "Circópatas", que ofrecerán una tarde cargada de humor, música, circo, juegos y diversión. Además de los shows, los asistentes podrán disfrutar de estaciones recreativas y didácticas, participar de juegos, recibir golosinas y regalos sorpresa, y formar parte del esperado sorteo de bicicletas. El Mes del Niño busca fortalecer los espacios públicos como lugares de encuentro para las familias, promoviendo el juego, la cultura y la participación comunitaria en distintos puntos de la ciudad. Tras la jornada inaugural en el Parque Ferré, las actividades continuarán durante los siguientes domingos de agosto en distintos barrios de Concordia: 16 de agosto: Plaza Barrio Constitución. 23 de agosto: Plaza Asentamiento La Bianca. 30 de agosto: Parque Central “Viñedos Moulins”. La Municipalidad de Concordia invita a toda la comunidad a ser parte de esta gran celebración destinada a las infancias y a compartir una tarde inolvidable en familia, con entrada libre y gratuita.