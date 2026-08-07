LA MUNICIPALIDAD AVANZA EN LA ORGANIZACIÓN DE LA TERCERA EDICIÓN DE “NO ME SUELTES LA MANO”

La Municipalidad de Concordia continúa trabajando en la organización de la tercera edición de "No me sueltes la mano", el tradicional encuentro con el que cada año se celebra el Día de la Ancianidad, y que en esta oportunidad tendrá lugar el próximo 10 de septiembre, de 15:00 a 18:30 horas, en el Centro de Convenciones de Concordia. Con el objetivo de definir los principales lineamientos de la jornada, se desarrolló una mesa de trabajo integrada por representantes de distintas áreas municipales e instituciones vinculadas al cuidado y acompañamiento de las personas mayores. Participaron la directora de Discapacidad, Florencia Weiss; la responsable del Hogar Casa de los Abuelos "Gruta de Lourdes", Margarita Cámara; la coordinadora del Hogar Isthilart, Andrea Chirino; el jefe del Departamento de Economía Social, Miguel Parra; y la jefa del Departamento de Políticas para la Tercera Edad, Gladys Portugal. Durante el encuentro quedaron definidas las actividades de esta tercera edición, que tendrá como eje el reconocimiento de las personas mayores, promoviendo espacios de encuentro, participación e integración. Como parte de la programación, estará presente Graciela Mántaras, directora de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos, quien brindará una disertación sobre la importancia de promover políticas públicas orientadas al envejecimiento activo, la autonomía y el ejercicio pleno de los derechos de las personas mayores. Además, la jornada incluirá espectáculos artísticos en vivo, sorteos, propuestas recreativas y numerosas actividades pensadas para que las personas mayores disfruten de una tarde de celebración junto a sus familias y la comunidad. Desde la organización destacaron que la planificación conjunta entre el Municipio, las instituciones y los espacios que trabajan diariamente con las personas mayores constituye una de las principales fortalezas del evento. Este trabajo articulado permite sumar propuestas, escuchar diferentes miradas y construir una celebración que, edición tras edición, incorpora nuevas actividades y mejora su calidad, convirtiéndose en un espacio cada vez más esperado por los vecinos de Concordia. La Municipalidad invita a toda la comunidad a acompañar esta nueva edición de "No me sueltes la mano", una iniciativa que reafirma el compromiso de promover una ciudad más inclusiva, donde las personas mayores sean protagonistas y reciban el reconocimiento que merecen por su aporte permanente a la sociedad.