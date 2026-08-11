*LA MUNICIPALIDAD EJECUTA OBRAS ESTRATÉGICAS PARA MEJORAR LA RED DE
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE*
La Municipalidad de Concordia, a través del Ente Descentralizado de Obras
Sanitarias, realizó esta mañana el recambio de válvulas y extensiones en la
red de agua potable sobre calle Paula Albarracín, en el tramo que está
próximo a pavimentar en el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo
hacia el Bicentenario.
Estos trabajos son fundamentales para garantizar que el servicio sea
eficiente, seguro y continuo. Antes de asfaltar una calle, es vital cambiar
las válvulas subterráneas obsoletas ya que en el caso de producirse una
falla debajo del pavimento nuevo, habría que romper el asfalto recién
colocado para repararla, duplicando los costos públicos.
El intendente Francisco Azcué, junto al secretario de Obras Públicas
Fernando Esquibel, estuvo recorriendo el lugar. En ese sentido remarcaron
la importancia de estos trabajos porque “garantizan calidad en el servicio
y seguridad ya que con el paso del tiempo, las redes, tanto de agua como
cloacas, se van desgastando y con la llegada del pavimento, se requiere la
realización de estas obras complementarias”.
Por su parte María Belén Rodríguez, inspectora del EDOS, explicó que estos
empalmes y recambios se vienen realizando en los sectores donde la
Municipalidad lleva adelante obras de pavimento: “estos empalmes y
recambios no solo dan mayor durabilidad sino que además garantizan una
mejora sustancial en la red de distribución de agua potable. Les
agradecemos a los vecinos por la paciencia porque para poder llevar
adelante estos trabajos, se debe interrumpir el servicio por varias horas”.
El tramo de calle Paula Albarracín de Sarmiento, entre calles España y
Mario Gatto, está dentro del plan de pavimentación que comprende 37
cuadras, distribuidas en los siguientes sectores: Calle La Pampa, entre
Presidente Illia y calle Lieberman (en ejecución); Calle JJ Valle, entre La
Pampa y calle Presbítero Odiard; Calle Moulins, entre boulevard Yuquerí y
calle Maestra Peñaloza.
En Villa Adela se pavimentará: Calle Ecuador, entre calles Virgen del
Carmen y Avenida Unión; Avenida Unión, entre calles Ecuador e Idelfonso
Cuadrado; Calle Idelfonso Cuadrado, entre Avenida Unión y calle San
Cayetano.
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