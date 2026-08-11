*LA MUNICIPALIDAD EJECUTA OBRAS ESTRATÉGICAS PARA MEJORAR LA RED DE

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE*

La Municipalidad de Concordia, a través del Ente Descentralizado de Obras

Sanitarias, realizó esta mañana el recambio de válvulas y extensiones en la

red de agua potable sobre calle Paula Albarracín, en el tramo que está

próximo a pavimentar en el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo

hacia el Bicentenario.

Estos trabajos son fundamentales para garantizar que el servicio sea

eficiente, seguro y continuo. Antes de asfaltar una calle, es vital cambiar

las válvulas subterráneas obsoletas ya que en el caso de producirse una

falla debajo del pavimento nuevo, habría que romper el asfalto recién

colocado para repararla, duplicando los costos públicos.

El intendente Francisco Azcué, junto al secretario de Obras Públicas

Fernando Esquibel, estuvo recorriendo el lugar. En ese sentido remarcaron

la importancia de estos trabajos porque “garantizan calidad en el servicio

y seguridad ya que con el paso del tiempo, las redes, tanto de agua como

cloacas, se van desgastando y con la llegada del pavimento, se requiere la

realización de estas obras complementarias”.

Por su parte María Belén Rodríguez, inspectora del EDOS, explicó que estos

empalmes y recambios se vienen realizando en los sectores donde la

Municipalidad lleva adelante obras de pavimento: “estos empalmes y

recambios no solo dan mayor durabilidad sino que además garantizan una

mejora sustancial en la red de distribución de agua potable. Les

agradecemos a los vecinos por la paciencia porque para poder llevar

adelante estos trabajos, se debe interrumpir el servicio por varias horas”.

El tramo de calle Paula Albarracín de Sarmiento, entre calles España y

Mario Gatto, está dentro del plan de pavimentación que comprende 37

cuadras, distribuidas en los siguientes sectores: Calle La Pampa, entre

Presidente Illia y calle Lieberman (en ejecución); Calle JJ Valle, entre La

Pampa y calle Presbítero Odiard; Calle Moulins, entre boulevard Yuquerí y

calle Maestra Peñaloza.

En Villa Adela se pavimentará: Calle Ecuador, entre calles Virgen del

Carmen y Avenida Unión; Avenida Unión, entre calles Ecuador e Idelfonso

Cuadrado; Calle Idelfonso Cuadrado, entre Avenida Unión y calle San

Cayetano.

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