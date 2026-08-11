*RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DURANTE EL FERIADO DEL 17 DE AGOSTO*
La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Servicios
Públicos, informa cómo será la modalidad de prestación del servicio de
recolección durante el próximo 17 de agosto, feriado nacional por el Paso a
la Inmortalidad del General José de San Martín.
En tal sentido, se comunica que el servicio se desarrollará de la siguiente
manera:
*Sectores 1 al 8:* la empresa concesionaria VITSA, prestará servicio de
manera NORMAL, manteniendo sus recorridos y frecuencias habituales.
*Sectores 9 al 27:* correspondientes a la Dirección de Recolección de
Residuos, se implementará un esquema de guardia sanitaria, garantizando
únicamente la atención de situaciones esenciales.
La prestación del servicio se normalizará en la totalidad de los sectores,
a partir del día martes 18 de agosto, conforme a los cronogramas
establecidos.
Se solicita a la comunidad un compromiso activo en el cuidado del espacio
público, llevando adelante una correcta disposición de los residuos,
respetando días y horarios, lo que resulta fundamental para mejorar la
calidad ambiental y optimizar el funcionamiento del servicio.
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