*RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DURANTE EL FERIADO DEL 17 DE AGOSTO*

La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Servicios

Públicos, informa cómo será la modalidad de prestación del servicio de

recolección durante el próximo 17 de agosto, feriado nacional por el Paso a

la Inmortalidad del General José de San Martín.

En tal sentido, se comunica que el servicio se desarrollará de la siguiente

manera:

*Sectores 1 al 8:* la empresa concesionaria VITSA, prestará servicio de

manera NORMAL, manteniendo sus recorridos y frecuencias habituales.

*Sectores 9 al 27:* correspondientes a la Dirección de Recolección de

Residuos, se implementará un esquema de guardia sanitaria, garantizando

únicamente la atención de situaciones esenciales.

La prestación del servicio se normalizará en la totalidad de los sectores,

a partir del día martes 18 de agosto, conforme a los cronogramas

establecidos.

Se solicita a la comunidad un compromiso activo en el cuidado del espacio

público, llevando adelante una correcta disposición de los residuos,

respetando días y horarios, lo que resulta fundamental para mejorar la

calidad ambiental y optimizar el funcionamiento del servicio.

--

--

Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Medios de Comunicación" de Grupos de Google.

Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a medios-concordia+unsubscribe@googlegroups.com.

Para ver este debate, visita https://groups.google.com/d/msgid/medios-concordia/CA%2BBg75aZi6Qmam2ky21rE0jFLhyKjfR0id%3DRBMCaAuaYcL2GNQ%40mail.gmail.com.