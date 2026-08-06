NUEVA JORNADA DE COMPOSTAJE Y ENTREGA DE PLANTINES A ADULTOS MAYORES
La Municipalidad de Concordia, a través del Departamento de Políticas de la Tercera Edad y la Subsecretaría de Ambiente, llevará adelante una nueva jornada de Compostaje y Entrega de Plantines, una propuesta destinada a fomentar prácticas sustentables y fortalecer el compromiso ambiental de la comunidad. La actividad se realizará el viernes 7 de agosto, de 9:00 a 10:30 horas, en el Hogar de Ancianos "Juana Sarriegui de Isthilart", ubicado en Lieberman 1051, y contará con la participación de los Centros de Jubilados Bicentenario y Santa Rita. Durante el encuentro, los participantes aprenderán cómo transformar los residuos orgánicos en compost, un recurso natural que mejora la calidad del suelo y contribuye a reducir la cantidad de residuos domiciliarios. Además, recibirán un plantín para continuar cultivando en sus hogares y poner en práctica los conocimientos adquiridos. La propuesta busca generar espacios de aprendizaje e intercambio, promoviendo hábitos responsables con el ambiente y favoreciendo la participación activa de las personas mayores en iniciativas vinculadas a la sostenibilidad y el cuidado de los espacios comunes. Desde el municipio destacaron que este tipo de acciones forman parte de una política de concientización ambiental que impulsa la economía circular y el desarrollo de prácticas sustentables, fortaleciendo al mismo tiempo los vínculos comunitarios y el bienestar de los adultos mayores. La actividad es gratuita y forma parte del trabajo articulado entre las áreas municipales y las organizaciones de jubilados para promover una ciudad más verde, participativa y comprometida con el ambiente.
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