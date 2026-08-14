*SE REPROGRAMAN PARA EL SÁBADO 22 DE AGOSTO LOS FESTEJOS DEL MES DEL NIÑO

EN EL BARRIO CONSTITUCIÓN*

La Municipalidad de Concordia informa que, debido a las condiciones

climáticas previstas para este domingo 16 de agosto, los festejos del Mes

del Niño previstos para el barrio Constitución fueron reprogramados para el

sábado 22 de agosto.

La actividad se desarrollará en el mismo lugar y horario previsto

originalmente:

Plaza del barrio Constitución – 2 de Abril y Dr. Sauré.

Sábado 22 de agosto.

Desde las 14:00 horas.

La propuesta mantendrá todas las actividades previstas para disfrutar en

familia, con shows infantiles, juegos, estaciones didácticas, golosinas,

regalos, sorpresas y el esperado sorteo de bicicletas.

Desde la Municipalidad agradecen la comprensión de las familias y las

invitan a reencontrarse el próximo sábado 22 de agosto para continuar

celebrando juntos el Mes del Niño en distintos barrios de Concordia