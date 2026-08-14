*SE REPROGRAMAN PARA EL SÁBADO 22 DE AGOSTO LOS FESTEJOS DEL MES DEL NIÑO
EN EL BARRIO CONSTITUCIÓN*
La Municipalidad de Concordia informa que, debido a las condiciones
climáticas previstas para este domingo 16 de agosto, los festejos del Mes
del Niño previstos para el barrio Constitución fueron reprogramados para el
sábado 22 de agosto.
La actividad se desarrollará en el mismo lugar y horario previsto
originalmente:
Plaza del barrio Constitución – 2 de Abril y Dr. Sauré.
Sábado 22 de agosto.
Desde las 14:00 horas.
La propuesta mantendrá todas las actividades previstas para disfrutar en
familia, con shows infantiles, juegos, estaciones didácticas, golosinas,
regalos, sorpresas y el esperado sorteo de bicicletas.
Desde la Municipalidad agradecen la comprensión de las familias y las
invitan a reencontrarse el próximo sábado 22 de agosto para continuar
celebrando juntos el Mes del Niño en distintos barrios de Concordia
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