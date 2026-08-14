Buscan a una joven que salió a trabajar y no regresó

De acuerdo a lo que se informó a Concordia Policiales, la Policía realizó un pedido de localización para dar con el paradero de Florencia Belén Pérez, una joven que es buscada por su familia.

Según se indicó en el pedido de localización, Florencia habría salido desde Concordia con destino a la localidad de Calabacilla para cumplir con sus tareas laborales.

Una vez en la localidad mencionada y siempre de acuerdo con la información aportada en el pedido de localización, la joven se habría sentido mal y posteriormente se retiró. Desde ese momento, no habría sido vista nuevamente.

Ante esta situación, la familia solicita la colaboración de la comunidad para poder dar con su paradero.

Quienes puedan aportar algún dato que permita localizar a Florencia Belén Pérez pueden comunicarse a los teléfonos 3454-982776, 3454-348831 y 3454-023060.

También pueden comunicarse con la Policía al 101 o acercarse a la dependencia policial más cercana.

Fuente: Policiales Concordia

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