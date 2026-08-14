La Policía realizó un rastrillaje sobre uno de los ingreso a Concordia y en la zona de Estancia Grande para buscar a Florencia Pérez

Durante la mañana de este viernes 14 de agosto, la Policía realizó un rastrillaje en la zona de la “Y griega” y Estancia Grande, en el marco de la búsqueda de Florencia Belén Pérez, la joven de 26 años que permanece desaparecida desde el pasado martes 11 de agosto.

El operativo se llevó adelante luego de que, mediante el análisis de las cámaras de seguridad, los investigadores pudieran establecer parte del recorrido realizado por Florencia tras retirarse de la zona de Calabacilla, donde había concurrido para cumplir con su jornada laboral.

El rastrillaje estuvo encabezado por la subjefa departamental de Policía, Liliana Miño, quien brindó detalles a Concordia Policiales sobre las tareas que se están realizando para intentar localizar a la joven.

“Desde el 11 de agosto tenemos un pedido de paradero judicializado, con la causa a cargo del doctor Martín Núñez, donde estamos buscando a Florencia Belén Pérez, de 26 años”, explicó Miño.

La funcionaria señaló que el día de la desaparición Florencia había concurrido a cumplir una jornada laboral y que “se retiró a las 10 de la zona de Calabacilla, algo que está verificado por medio de las cámaras”. Posteriormente, los investigadores pudieron establecer que tomó la ruta en dirección hacia la zona donde se realizó el rastrillaje.

“Seguimos con las averiguaciones, con la colaboración de los familiares y de los vecinos también. Pedimos la colaboración de todos, si alguno la ha visto”, remarcó la subjefa departamental.

Miño explicó que, de acuerdo con la información reunida hasta el momento, Florencia “supuestamente, en la fecha que desapareció, se encontraba medio desorientada”, situación que genera distintas dudas en los investigadores.

“Por eso también tenemos varias dudas, pero la investigación se está haciendo con todos los recursos de la Policía de Entre Ríos, con todas las divisiones trabajando en conjunto y otras áreas que también nos colaboran”, sostuvo.

En ese sentido, destacó el trabajo del área de Electrotecnia, especialmente en relación con la revisión de las imágenes de las cámaras de seguridad, a las que calificó como “algo importantísimo” para establecer el recorrido de la joven.

“Las tareas se están haciendo desde el primer momento de la desaparición de esta femenina y, por supuesto, el fin es localizarla. Pedimos a todos también la colaboración”, expresó.

Consultada sobre si se trataba de la primera vez que Florencia se ausentaba, Miño explicó que ese fue uno de los primeros aspectos consultados a la familia.

“Necesitamos saber todo tipo de antecedente, porque todo ayuda”, señaló.

En ese sentido, indicó que los familiares manifestaron que “no es la primera vez que se ha ido del lugar” y que la joven en ocasiones se encontraría en situación de calle.

Según explicó, Florencia mantiene una buena relación con vecinos del barrio Villa Busti, quienes en otras oportunidades le habrían brindado alojamiento y también colaboraron con la búsqueda.

“Ella, bueno, tres días por ahí aparecía, pero se mantenía en la zona, como ellos nos dicen”, relató Miño.

Sin embargo, la funcionaria remarcó que la situación actual es diferente a los antecedentes conocidos. “Esto es algo atípico, por eso también estamos todos preocupados”, afirmó.

Fuente: Policiales Concordia

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