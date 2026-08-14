Detuvieron al sujeto que se peleó con un seguridad tras sustraer mercadería de un supermercado

Un sujeto fue detenido luego de protagonizar una pelea con un empleado de seguridad de un supermercado, tras ser descubierto cuando intentaba sustraer mercadería del comercio.

De acuerdo con lo que pudo saber Concordia Policiales, durante la tarde de este viernes se viralizó en las redes sociales un video en el que se observa a un empleado de seguridad del supermercado Vega peleando con un sujeto, quien habría sido descubierto luego de sustraer mercadería del local.

Según se pudo reconstruir, tras ser descubierto por el personal de seguridad, el sospechoso escapó del lugar, lo que dio inicio a una persecución.

Posteriormente, en inmediaciones de avenida San Lorenzo y Laprida, el empleado de seguridad logró interceptar al sospechoso. En ese lugar ambos se trenzaron a golpes de puño y el trabajador pudo recuperar parte de la mercadería que el sujeto habría intentado llevarse.

Tras ser alertado sobre lo ocurrido, el personal policial localizó al sospechoso en inmediaciones de Brown y Rawson, donde procedió a su demora.

La situación fue comunicada al fiscal Mario Figueroa, quien dispuso la aprehensión del sujeto por el delito de tentativa de hurto en flagrancia.

Fuente: Policiales Concordia

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