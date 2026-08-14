La Justicia avaló el despido de un empleado de la Cooperativa Eléctrica por maniobras de fraude con medidores

El juez Ricardo A. Larocca, titular del Juzgado del Trabajo N° 2 de Concordia, confirmó en primera instancia el despido con causa de un empleado de la Cooperativa Eléctrica y Otros Servicios de Concordia Limitada, quien había sido desvinculado luego de un sumario administrativo relacionado con maniobras de fraude con medidores de energía y facturas complementarias.

La sentencia fue dictada el pasado 6 de agosto en el marco de la causa caratulada “Briceño, Horacio Alcides c/ Cooperativa Eléctrica y Otros Servicios de Concordia Limitada s/ Cobro de Pesos” (Expte. Nº 4643-11).

De acuerdo con lo resuelto por el magistrado, la Cooperativa había considerado que el trabajador había incurrido en una conducta de grave injuria laboral y en incumplimientos de los deberes que tenía como empleado de la institución.

Tras analizar los planteos realizados por el ex empleado y los argumentos presentados por la Cooperativa, además de las pruebas testimoniales y el sumario administrativo realizado por la institución, el juez Larocca concluyó que el despido directo dispuesto por la demandada se encontraba ajustado a derecho.

De esta manera, rechazó en su totalidad los rubros indemnizatorios reclamados por Briceño, quien pretendía cobrar la suma de $43.487.676,27, más los intereses correspondientes desde el momento del despido.

La sentencia es de primera instancia, por lo que puede ser apelada por Briceño. En caso de que la resolución sea recurrida, deberá intervenir la Cámara de Apelaciones, que tendrá que determinar si confirma lo resuelto por el juez Larocca o si revoca la sentencia.

Respecto de las costas del proceso, el magistrado resolvió imponerlas a la parte actora, que resultó vencida.

Cabe recordar que, junto con Briceño, también había sido despedido Rómulo Francisco Pérez, quien se desempeñaba como jefe del Sector de Hurto y Fraude de la Cooperativa Eléctrica, por motivos vinculados a los mismos hechos.

Pérez también inició una demanda contra la Cooperativa, que tramitó ante el Juzgado del Trabajo Nº 3 bajo la carátula “Pérez, Rómulo Francisco c/ Cooperativa Eléctrica y Otros Servicios de Concordia Ltda. s/ Cobro de Pesos” (Expte. Nº 7651).

En ese caso, la demanda había sido desestimada en primera instancia y posteriormente la sentencia fue confirmada por la Cámara Laboral.

Fuente: Policiales Concordia

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