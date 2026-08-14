Durante una recorrida prevencional, capturaron a un sujeto que era buscado por la Justicia desde hace más de un mes

Durante una recorrida preventiva, el personal de la Comisaría Segunda detuvo a un sujeto sobre el que recaía un pedido de captura, emitido por la jueza de Garantías, Gabriela Seró, en el marco de una causa por lesiones agravadas.

El procedimiento se llevó a cabo cuando los funcionarios policiales se encontraban realizando una recorrida convencional por la jurisdicción y visualizaron, en la vía pública, a un hombre cuyas características físicas coincidían con las de una persona que era buscada por la Justicia.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a identificarlo y, tras realizar el chequeo correspondiente, confirmaron que sobre el sujeto recaía un pedido de captura y detención.

Se trata de Carlos Javier Rodríguez, quien era buscado desde hace más de un mes en el marco de una causa por lesiones agravadas en contexto de violencia de género, requerida por la Unidad de Género de la Fiscalía de Concordia.

Según pudo saber Concordia Policiales, el mandamiento de detención había sido emitido por la jueza de Garantías, Gabriela Seró.

Tras comunicar la situación al fiscal en turno, se dispuso que se concrete la detención de Rodríguez y que sea trasladado a la Jefatura Departamental Concordia, donde quedó a disposición de la Justicia.

Fuente: Policiales Concordia

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