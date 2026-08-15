Encontraron sana y salva a Florencia Pérez y un conductor nacional fue detenido - Conectados Concordia

En relación al pedido de averiguación de paradero de una joven de 25 años, radicado en Comisaría Décima en fecha 12 de agosto, personal policial llevó adelante una amplia investigación que permitió localizarla en buen estado de salud.

En una primera etapa se realizaron entrevistas, rastrillajes en la zona de Calabacilla y en el ingreso sur de la ciudad de Concordia, con participación de distintas áreas de la Jefatura Departamental Concordia, Bomberos Voluntarios y Prefectura.

Asimismo, se procedió al relevamiento y análisis de cámaras de seguridad. A partir de dichas tareas, en fecha 14 de agosto se logró establecer que la joven, el día martes aproximadamente a las 12:00, habría subido a un camión de transporte sobre Ruta Nacional N.º 14, saliendo de la provincia de Entre Ríos con destino hacia Corrientes.

Gracias al sistema de lectores de patentes se logró identificar el vehículo. Posteriormente, personal de Migraciones informó que el camión había registrado paso hacia Paraguay, constando únicamente el ingreso del chofer, quien luego regresó al país en fecha 15 de agosto.

Ante esta situación, se mantuvo comunicación telefónica con los responsables de la empresa transportista, quienes informaron que la unidad volvería a registrar paso por Entre Ríos en horas del mediodía. En consecuencia, se montó un operativo en el límite con Corrientes, logrando detener la marcha de un camión Iveco.

Al verificar la cabina del rodado, personal policial localizó a la joven buscada, quien se encontraba en buen estado de salud.

Informado el fiscal interviniente, Dr. Martín Núñez, dispuso que el conductor del camión, un hombre de 58 años oriundo de la provincia de Buenos Aires, quede aprehendido por el supuesto delito de privación ilegítima de la libertad. Asimismo, se procedió al secuestro del vehículo.

La joven fue trasladada hacia la ciudad de Concordia, a fin de mantener entrevista con el fiscal interviniente y continuar con las diligencias correspondientes.

El procedimiento demandó un trabajo articulado entre policías de distintas provincias, fuerzas nacionales, Migraciones, Interpol, Bomberos Voluntarios y diferentes áreas de la Policía de Entre Ríos.

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Fuente: Conectados Concordia

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