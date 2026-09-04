FEDERAL: LA POLICÍA RECUPERÓ UNA MOTO QUE HABIA SIDO ROBADA EL FINDE PROXIMO PASADO

Personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la

Jefatura de Policía Departamental Federal, logró recuperar una motocicleta

MOTOMEL 110cc que había sido sustraída el pasado 30 de agosto del corriente

y que es parte de una investigación por Hurto Agravado.

El procedimiento se realizó en la noche del 2 de septiembre, pasadas las

23:00 hs., tras una serie de tareas investigativas, los efectivos

policiales llegaron a un domicilio de calle Francisco Ramírez al 1500 de la

misma ciudad, donde localizaron el rodado, el cual ya se encontraba en

proceso de desarmado y tras verificar los números de motor y chasis, se

constató que se trataba del moto vehículo denunciado como sustraído.

Ante esta situación, sin mas tramite, se dio inmediata intervención al

Fiscal en turno Dr. Martín Irurueta, quien avaló el procedimiento y dispuso

el formal secuestro de la totalidad de las partes para su posterior

restitución a su propietaria, e individualización del morador de la

vivienda para ser supeditado a la causa.