Personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la
Jefatura de Policía Departamental Federal, logró recuperar una motocicleta
MOTOMEL 110cc que había sido sustraída el pasado 30 de agosto del corriente
y que es parte de una investigación por Hurto Agravado.
El procedimiento se realizó en la noche del 2 de septiembre, pasadas las
23:00 hs., tras una serie de tareas investigativas, los efectivos
policiales llegaron a un domicilio de calle Francisco Ramírez al 1500 de la
misma ciudad, donde localizaron el rodado, el cual ya se encontraba en
proceso de desarmado y tras verificar los números de motor y chasis, se
constató que se trataba del moto vehículo denunciado como sustraído.
Ante esta situación, sin mas tramite, se dio inmediata intervención al
Fiscal en turno Dr. Martín Irurueta, quien avaló el procedimiento y dispuso
el formal secuestro de la totalidad de las partes para su posterior
restitución a su propietaria, e individualización del morador de la
vivienda para ser supeditado a la causa.
FEDERAL: LA POLICÍA RECUPERÓ UNA MOTO QUE HABIA SIDO ROBADA EL FINDE PROXIMO PASADO
Personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la
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