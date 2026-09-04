El Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (ConTIER) abre la

convocatoria para aspirantes a representantes regionales

[image: ConTIER abre convocatoria.jpg]

Hasta el sábado 12 de septiembre se podrán postular al cargo de

representante regional para el Consejo de Teatro Independiente de Entre

Ríos (ConTIER), organismo autárquico que funciona en la órbita de la

Secretaría de Cultura de Entre Ríos y se encarga de velar por la

protección, promoción y apoyo de la actividad teatral independiente.

Los interesados deberán completar el formulario disponible en las redes

sociales del ConTIER. Allí también se encuentran el reglamento, las bases y

los requisitos.

Las elecciones serán durante el mes de octubre. Se elegirán 5

representantes —uno por cada región de la provincia— con un mandato de 4

años (período 2027-2030). Asimismo, deberán postularse en binomios de un

titular y un suplente por la región que pretenden representar.

Los aspirantes deberán:

- Tener conocimiento de la Ley TIER 10.931 y sus Decretos Reglamentarios.

- Estar inscripto en el Padrón de trabajadores y trabajadores del Teatro

Independiente de Entre Ríos por la región por la que se presentan.

- Acreditar una trayectoria teatral comprobable y en continuidad no menor a

cinco (5) años.

- Tener la edad mínima de 21 años.

Los departamentos de la provincia están divididos en cinco regiones:

Región 1: Tala, Uruguay, Victoria y Nogoyá.

Región 2: Villaguay, Colón y San Salvador.

Región 3: Paraná, Diamante y La Paz.

Región 4: Feliciano, Federal, Federación y Concordia.

Región 5: Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy.

Más información e inscripción en las redes del ConTIER:

*A ESTE LINK SE ACCEDE A LAS REDES DEL CONTIER Y MÁS INFO*

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