Centro Cívico Provincial de Concordia : Presupuesto oficial que supera los 100 millones de pesos

La obra en el Centro Cívico Provincial deConcordia, para cual se conocieron los oferentes, cuenta con un presupuesto oficial que supera los 100 millones de pesos y un plazo de ejecución de 180 días corridos. La intervención en el edificio alcanzará 3.402 mt2 y permitirá mejorar las condiciones de accesibilidad, seguridad y atención al público.

El Ministerio de Planeamiento e Infraestructura realizó la apertura de sobres para la puesta en valor del Centro Cívico Provincial de Concordia, ubicado en el sector comprendido por las calles Hipólito Yrigoyen, Buenos Aires y Roque Sáenz Peña. Para la ejecución de los trabajos se presentaron tres firmas oferentes: Incar S.A., Cocco Construcciones S.R.L. y Chezzi Eduardo Marcelo.

Con una inversión oficial de 109 millones de pesos y un plazo de ejecución de 180 días corridos, el proyecto comprende la ejecución de trabajos sobre una superficie de 3.402 metros cuadrados y se orienta a recuperar y mejorar las condiciones edilicias de un inmueble de uso público que concentra distintas reparticiones y recibe diariamente a muchas personas.

«Mediante este procedimiento se avanza con una obra necesaria para recuperar y poner en valor la infraestructura del Centro Cívico de Concordia», señaló el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob. Además, agregó que «la intervención permitirá dar solución a problemas edilicios que afectan el funcionamiento diario de los organismos y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones de accesibilidad, seguridad y atención para quienes concurren diariamente al lugar».

En cuanto a los trabajos previstos el ministro indicó que incluyen la reparación e impermeabilización de cubiertas, techos y canaletas; el recambio de chapas; mejoras en las instalaciones eléctricas y sanitarias; reparación de cielorrasos, revoques y pisos; renovación de artefactos de iluminación; mejoras en sanitarios, griferías y equipamiento; reparación de sectores deteriorados; puesta en funcionamiento de los ascensores y provisión de bombas sumergibles.

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Fuente: Conectados Concordia

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