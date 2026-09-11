El Concejo Deliberante avanzó en el ordenamiento urbano y aprobó reconocimientos a iniciativas locales

En la 25ª sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Concordia, presidida por la viceintendente Lic. Magdalena Reta de Urquiza y con la asistencia de diez ediles, se trataron y aprobaron proyectos de alto impacto institucional. Durante el encuentro, el cuerpo deliberativo dio luz verde al programado plan de nomenclatura urbana de la ciudad, dio ingreso a un pedido de adecuación de las normativas eléctricas locales y respaldó una amplia agenda de actividades educativas, sanitarias y culturales.

En el marco del plan de nominación de calles, el pleno sancionó por unanimidad la ordenanza que otorga nombres oficiales a arterias del barrio Concordia I. Presentada por el concejal Emmanuel Godoy, la iniciativa resuelve una demanda histórica de las familias del lugar al establecer las denominaciones de General Mariano Necochea (tramo entre Dr. Sauré y Yamandú Rodríguez, delimitado por Paula Albarracín de Sarmiento y Odiard), Isthillart Este (pasaje peatonal entre La Pampa e Isthillart, de J. J. Valle a Yamandú Rodríguez) y Yamandú Rodríguez Norte (entre Yamandú Rodríguez y J. J. Valle, delimitado por Odiard y Paula Albarracín de Sarmiento). Como subrayó la titular del cuerpo y el edil informante, esta delimitación trasciende la formalidad administrativa para constituir un derecho básico que asegura la llegada de ambulancias, servicios de mensajería y seguridad.

Además, ingresó la solicitud del colectivo de técnicos electricistas para adecuar la normativa local a los nuevos esquemas del Ente Provincial Regulador de la Energía, actuación que fue derivada al Departamento Ejecutivo Municipal para su correspondiente evaluación técnica.

En el ámbito de las resoluciones, el cuerpo legislativo otorgó la declaración de Interés Municipal y Educativo al concurso de robótica «Tecnovincularte 2026», iniciativa impulsada por los concejales Silvina Ovelar, Emmanuel Godoy, Carolina Amiano y organizada por la Escuela Secundaria Técnica de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la UNER. En su sexta edición, la propuesta convoca a 15 escuelas primarias y 42 proyectos de alumnos de sexto grado, quienes diseñaron robots en categorías básica y avanzada (con programación en plataformas como Arduino y Scratch) para resolver problemas cotidianos. La exposición y evaluación se llevará a cabo el miércoles 16 de septiembre de 8:00 a 12:00 horas en la sede de calle 59 y Gregoria Pérez.

Asimismo, impulsado por la edil Claudia Villalba, se aprobó la declaración de Interés Municipal y Social para la jornada comunitaria de sensibilización en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que se desarrolla este jueves 10 de septiembre a las 15:00 horas en la Plaza 25 de Mayo. El evento articula el trabajo de la organización «Lazos en Red», la Escuela de Enfermería, la UADER, el ISEF y la Escuela de La Bianca, incluyendo charlas informativas con profesionales, actividades recreativas y la representación de una obra teatral sobre Alfonsina Storni a cargo de estudiantes secundarios.

El pleno también declaró de Interés Municipal las V Jornadas Regionales de Genética, organizadas por la Sociedad Argentina de Genética (Regional Litoral) para los días 17 y 18 de septiembre en la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la UNER. La actividad abarca capacitaciones sobre código genético y diversidad para docentes secundarios, simposios enfocados en cultivos estratégicos como cítricos, eucaliptos, arroz, soja, colza, forrajeras y el frutal nativo ubajay, además de paneles sobre mejoramiento en apicultura, avicultura y medicina de precisión en ginecología.

A propuesta de la concejal Verónica Del Boca y el Departamento de Políticas Públicas para la Tercera Edad, se declaró de Interés Municipal la disertación «Envejecimiento en el Siglo XXI», que se brindará este jueves 10 de septiembre en el Centro de Convenciones por la Directora de Adultos Mayores de la provincia, Lic. Graciela Mantarás, como parte de la tercera edición de la jornada «No me sueltes la mano».

A su vez, se respaldó el proyecto de la concejal Claudia Villalba que declaró de Interés Municipal, Educativo y Sanitario la Jornada de Radiología en Quirófano, a realizarse el 12 de septiembre en el Hospital Delicia C. Masvernat. La capacitación está dirigida a técnicos, licenciados y personal de quirófano en el uso del equipamiento de Arco en C y normas de radioprotección.

Por último, se otorgó el aval institucional al Ciclo de Conferencias Virtuales «Horizonte Científico Abierto: Paisajes y memorias de la Entre Ríos profunda», que desarrollará siete encuentros entre el 30 de septiembre y el 13 de noviembre en el marco del 30° aniversario del Museo de Antropología y Ciencias Naturales «Nelson Oscar Vassallo».

Durante el espacio reservado para homenajes y manifestaciones, el recinto fue escenario de intensos debates políticos e institucionales entre las distintas bancadas. El concejal Jorge Mendieta abrió el intercambio al exponer la crítica situación prestacional que atraviesan los afiliados de PAMI en la ciudad; en ese sentido, el edil advirtió sobre la apremiante necesidad de respuestas oficiales tras el reciente fallecimiento de un jubilado de 74 años que aguardaba una derivación médica a Concepción del Uruguay.

A su turno, el concejal Felipe Sastre hizo referencia a la confirmación de las condenas por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra exfuncionarios provinciales. El edil sostuvo que el fallo ratifica el accionar de las instituciones judiciales bajo el debido proceso, desestimando los planteos de persecución política. La intervención motivó la réplica del bloque opositor y derivó en un cruzamiento de posturas sobre el criterio de la justicia y la marcha de denuncias locales en curso.

Por otra parte, la concejal Silvina Ovelar tomó la palabra para conmemorar el Día del Maestro – que se celebra en todo el país cada 11 de septiembre en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento-, destacando la vocación, el esfuerzo cotidiano y el rol transformador de los docentes en la comunidad.

En el tramo final del bloque de homenajes, los concejales Celeste Fuscado y Pablo Bovino enfatizaron la importancia de la articulación comunitaria e institucional en el abordaje de la salud mental. Ambos ediles valoraron el trabajo de prevención que se realiza en la ciudad en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio y recordaron a la ciudadanía la vigencia y disponibilidad de la línea telefónica gratuita 135 para brindar asistencia y contención inmediata. (Fuente: CD Concordia)

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Fuente: Conectados Concordia

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