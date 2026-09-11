Frigerio apoyó la eliminación de las PASO: "Obligar a la gente a votar cinco veces en un año es no escucharla"

El gobernador puso en duda la sostenibilidad del sistema de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) al considerar que el ritmo electoral actual no refleja las prioridades de la sociedad. “Obligar a la gente a votar hasta cinco veces en un año es no escuchar lo que le pasa a la ciudadanía”, sentenció el mandatario.

Para el gobernador, la desconexión entre la clase política y los votantes es una tendencia que debe revertirse con urgencia.

Según Frigerio, los políticos han caído en dinámicas endogámicas, privilegiando sus intereses sobre las necesidades reales, lo que ha provocado que la participación en las urnas descienda peligrosamente desde el ochenta por ciento, registrado hace dos décadas, hasta niveles cercanos al sesenta por ciento en la actualidad.

“Tenemos que esperar a que la gente vuelva a confiar en la política para exigirle después que vaya a votar tantas veces”, advirtió el dirigente provincial.

En este sentido, sostuvo que la discusión sobre el futuro de las PASO debe trasladarse al ámbito privado de las organizaciones políticas, promoviendo un análisis profundo que, ante todo, tome en cuenta el sentir del electorado.

Durante una entrevista con Radio Mitre, el mandatario también abordó la política nacional y ratificó su vocación de conformar un frente electoral con La Libertad Avanza (LLA).

Frigerio destacó la importancia de unificar el voto en torno a ejes como el equilibrio de las cuentas públicas y la apertura económica, subrayando su compromiso de respaldar la gestión del gobierno central. “Quiero que al gobierno le vaya bien porque detrás de sus decisiones está la gente”, concluyó.Fuente: APFDigital

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Fuente: Conectados Concordia

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