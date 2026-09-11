Las películas entrerrianas continúan en la programación del Cineclub Noble

[image: Cineclub Noble - Orquesta Roja.jpg]

La propuesta del Instituto Autárquico Audiovisual (IAAER), Cineclub Noble,

presenta su ciclo Germen de miradas, dedicado al cine entrerriano. La

próxima proyección será este martes 15 de septiembre, a las 20 en la Sala

Noble (Matorras 861, Paraná). Con acceso libre y gratuito, invita la

Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

El martes la propuesta es la presentación de Orquesta Roja, dirigida por

Nicolás Herzog (Argentina, 2009 – 77´) y Una tarde feliz, cortometraje de

Celina Murga y Juan Villegas (Argentina, 2002 - 7min).

Orquesta Roja es un largometraje del año 2009 dirigido por Nicolás Herzog,

que narra la bizarra y desesperada historia real del Comando Sabino

Navarro, un falso grupo guerrillero inventado en la ciudad de Concordia,

Entre Ríos. El hecho ocurrió el 5 de abril de 2000, donde un grupo de

militantes sociales desempleados simuló ser una célula armada. El objetivo

era captar la atención de los medios nacionales frente a la extrema pobreza

de su región. Cámaras del canal de noticias Crónica TV filmaron a los

supuestos guerrilleros encapuchados, generando una conmoción política

nacional inmediata.

El cortometraje de Murga y Villegas narra la historia de tres amigas y una

perra (la mascota de una de ellas) que deciden encontrarse en una plaza

para compartir y pasar la tarde juntas. La trama principal gira en torno a

un malentendido cotidiano: dos de las jóvenes asisten al encuentro bajo la

falsa creencia de que la tercera está cumpliendo años.

Próximas funciones:

Martes 22 de septiembre, Sala Noble a las 20. Itsmo, de Stefanía Santiago

(Argentina, 2018 – 59´). Y el cortometraje Marcel, con la dirección de

Gastón Calivari (Argentina, 2021 – 17´).

Martes 6 de octubre, Sala Noble a las 20. El Amarillo, de Sergio Mazza

(Argentina, 2006 – 87´). Y el cortometraje Amaina, con la dirección de

Eduardo Crespo (Argentina, 2010 – 18´).