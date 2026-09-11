Las películas entrerrianas continúan en la programación del Cineclub Noble
[image: Cineclub Noble - Orquesta Roja.jpg]
La propuesta del Instituto Autárquico Audiovisual (IAAER), Cineclub Noble,
presenta su ciclo Germen de miradas, dedicado al cine entrerriano. La
próxima proyección será este martes 15 de septiembre, a las 20 en la Sala
Noble (Matorras 861, Paraná). Con acceso libre y gratuito, invita la
Secretaría de Cultura de Entre Ríos.
El martes la propuesta es la presentación de Orquesta Roja, dirigida por
Nicolás Herzog (Argentina, 2009 – 77´) y Una tarde feliz, cortometraje de
Celina Murga y Juan Villegas (Argentina, 2002 - 7min).
Orquesta Roja es un largometraje del año 2009 dirigido por Nicolás Herzog,
que narra la bizarra y desesperada historia real del Comando Sabino
Navarro, un falso grupo guerrillero inventado en la ciudad de Concordia,
Entre Ríos. El hecho ocurrió el 5 de abril de 2000, donde un grupo de
militantes sociales desempleados simuló ser una célula armada. El objetivo
era captar la atención de los medios nacionales frente a la extrema pobreza
de su región. Cámaras del canal de noticias Crónica TV filmaron a los
supuestos guerrilleros encapuchados, generando una conmoción política
nacional inmediata.
El cortometraje de Murga y Villegas narra la historia de tres amigas y una
perra (la mascota de una de ellas) que deciden encontrarse en una plaza
para compartir y pasar la tarde juntas. La trama principal gira en torno a
un malentendido cotidiano: dos de las jóvenes asisten al encuentro bajo la
falsa creencia de que la tercera está cumpliendo años.
Próximas funciones:
Martes 22 de septiembre, Sala Noble a las 20. Itsmo, de Stefanía Santiago
(Argentina, 2018 – 59´). Y el cortometraje Marcel, con la dirección de
Gastón Calivari (Argentina, 2021 – 17´).
Martes 6 de octubre, Sala Noble a las 20. El Amarillo, de Sergio Mazza
(Argentina, 2006 – 87´). Y el cortometraje Amaina, con la dirección de
Eduardo Crespo (Argentina, 2010 – 18´).
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