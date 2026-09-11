Procesaron con prisión preventiva a dos acusados de pagar con cocaína a cosecheros - Conectados Concordia

La jueza federal Analía Ramponi procesó a Sabrina Núñez y Matías Salina por presunto comercio de estupefacientes. Seguirán detenidos en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú y pesan embargos de más de cinco millones de pesos.

La jueza federal de Concordia, Analía Ramponi, procesó con prisión preventiva a Sabrina Núñez y Matías Salina, investigados por el presunto comercio de estupefacientes entre trabajadores rurales vinculados a la actividad citrícola. La resolución se dictó en el marco de una investigación de la Fiscalía Federal de Concordia, a cargo del fiscal Francisco Bernhardt, con la intervención de la División Unidad Operativa Federal Concordia de la Policía Federal Argentina.

Según surge de la investigación, los procesados estaban vinculados al traslado de cosecheros desde Concordia hacia establecimientos citrícolas de distintas localidades de la región y habrían comercializado cocaína en ese contexto. Uno de los aspectos que se investigan es la posible utilización de la droga como forma de pago a trabajadores rurales por tareas de cosecha, lo que llevó a profundizar las medidas. En la causa se realizaron tareas de campo, declaraciones testimoniales e intervenciones telefónicas autorizadas por la Justicia, y luego allanamientos y requisas en los que se secuestraron decenas de envoltorios con cocaína.

Con los elementos reunidos, la magistrada consideró que existía un cuadro probatorio suficiente para atribuirles, con el grado de probabilidad propio de esta etapa del proceso, el delito de comercio de estupefacientes, previsto en el artículo 5, inciso “c”, de la Ley 23.737. Además del procesamiento, dispuso la prisión preventiva de ambos, que continuarán alojados en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú a disposición de la Justicia Federal mientras avanza la investigación. También ordenó embargos por más de cinco millones de pesos sobre los bienes de cada uno de los procesados.

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Fuente: Conectados Concordia

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