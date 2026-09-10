Continúa el ciclo de microseminarios Literaturas Escritas en Entre Ríos

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La Biblioteca Provincial y la Editorial de Entre Ríos, organismos de la

Secretaría de Cultura provincial, invitan a sumarse a los microseminarios

de lectura crítica Literaturas Escritas en Entre Ríos. La propuesta es

presencial y virtual, libre y gratuita, con inscripción previa. La

convocatoria sigue abierta a próximas instancias o para un recorrido

asincrónico.

El ciclo dio inicio el pasado sábado 8 de agosto e integra el Proyecto

Institucional Bianual de la Biblioteca en vinculación con la Editorial de

Entre Ríos, con continuidad hasta el mes de noviembre. Cuenta con la

Declaración de Interés Educativo del CGE (con puntaje docente) y de Interés

Institucional de la UADER.

Tras sintetizar en el primer módulo los supuestos históricos e

institucionales de la tradición literaria provincial (Leer la provincia:

archivo, gestos y silencios), el ciclo avanza en el Módulo II: Génesis

discursiva: nación, provincia y nativismo.

Luego de abordar la narrativa nativista a través de obras de Martiniano

Leguizamón, Jorge G. Borges y Carmen Segovia García, este tercer encuentro

del ciclo (y segundo del Módulo II) plantea discurrir por otros sectores

del mismo eje con figuras como Emilio Berisso y Roberto Beracochea.

La cita tendrá lugar el próximo sábado 19 de septiembre a las 10:30h.

Quienes deseen participar del ciclo o acceder a los contenidos grabados

pueden inscribirse en el siguiente formulario:

LINK AL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH8o3qa1h_G3rfih3bI2ty715Cxwmke6ITKiwAY_22MnWpCg/viewform>