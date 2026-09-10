Continúa el ciclo de microseminarios Literaturas Escritas en Entre Ríos
[image: Microseminarios Literaturas Escritas.jpg]
La Biblioteca Provincial y la Editorial de Entre Ríos, organismos de la
Secretaría de Cultura provincial, invitan a sumarse a los microseminarios
de lectura crítica Literaturas Escritas en Entre Ríos. La propuesta es
presencial y virtual, libre y gratuita, con inscripción previa. La
convocatoria sigue abierta a próximas instancias o para un recorrido
asincrónico.
El ciclo dio inicio el pasado sábado 8 de agosto e integra el Proyecto
Institucional Bianual de la Biblioteca en vinculación con la Editorial de
Entre Ríos, con continuidad hasta el mes de noviembre. Cuenta con la
Declaración de Interés Educativo del CGE (con puntaje docente) y de Interés
Institucional de la UADER.
Tras sintetizar en el primer módulo los supuestos históricos e
institucionales de la tradición literaria provincial (Leer la provincia:
archivo, gestos y silencios), el ciclo avanza en el Módulo II: Génesis
discursiva: nación, provincia y nativismo.
Luego de abordar la narrativa nativista a través de obras de Martiniano
Leguizamón, Jorge G. Borges y Carmen Segovia García, este tercer encuentro
del ciclo (y segundo del Módulo II) plantea discurrir por otros sectores
del mismo eje con figuras como Emilio Berisso y Roberto Beracochea.
La cita tendrá lugar el próximo sábado 19 de septiembre a las 10:30h.
Quienes deseen participar del ciclo o acceder a los contenidos grabados
pueden inscribirse en el siguiente formulario:
LINK AL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH8o3qa1h_G3rfih3bI2ty715Cxwmke6ITKiwAY_22MnWpCg/viewform>
Comentarios (0)
Todavía no hay comentarios. ¡Sé el primero!