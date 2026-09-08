“Menos escritorio y más gestión”: la propuesta de Marcelo Cresto para atraer inversiones a Concordia

“Concordia necesita un Estado gestor que salga a conquistar inversiones y nuevos puestos de trabajo”, sostuvo Marcelo Cresto al plantear la necesidad de discutir nuevas estrategias para ampliar la matriz productiva de la ciudad y generar más oportunidades laborales.

El dirigente señaló que el municipio debe asumir un rol más activo en la búsqueda de inversiones, aunque aclaró que la propuesta no implica reemplazar al sector privado, sino generar las condiciones para que las empresas puedan invertir, producir y crear empleo.

“Cuando hablamos de un Estado gestor, hablamos de un Estado que no pretende reemplazar al sector privado, sino que abre puertas, consigue herramientas y genera las condiciones para que el privado invierta, produzca y genere trabajo”, explicó.

Cresto consideró que la ciudad debe salir a buscar nuevas empresas e identificar aquellos sectores que tengan mayores posibilidades de radicación.

En ese sentido, planteó la necesidad de contactar potenciales inversores, ofrecer condiciones competitivas y acompañarlos durante el proceso de instalación.

“Tenemos que preguntarnos algo muy sencillo: ¿por qué una empresa elegiría Concordia para instalarse? Y a partir de esa pregunta construir respuestas concretas”, sostuvo.

Entre las herramientas mencionadas aparecen el fortalecimiento y ampliación del Parque Industrial, la disponibilidad de tierras e infraestructura, la gestión de líneas de crédito y financiamiento, la simplificación de trámites y la creación de incentivos para nuevas inversiones.

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la posibilidad de implementar beneficios fiscales municipales para nuevas empresas que se radiquen en Concordia, realicen inversiones y generen puestos de trabajo.

Cresto explicó que la iniciativa busca compensar parcialmente las desventajas logísticas que puede tener la ciudad frente a otros destinos que compiten por la radicación de industrias.

Una empresa, señaló, analiza diferentes variables antes de decidir dónde instalarse, entre ellas los costos de producción, la contratación de trabajadores y el transporte de sus productos hacia los principales mercados.

“Estamos trabajando sobre una idea que considero interesante: generar beneficios fiscales municipales para aquellas nuevas empresas que se radiquen en Concordia, inviertan y generen puestos de trabajo, buscando compensar parcialmente nuestra desventaja logística”, indicó.

El dirigente remarcó que no se trataría de entregar dinero a las compañías, sino de utilizar las herramientas tributarias del municipio para mejorar la competitividad de Concordia.

La propuesta contempla además que los beneficios puedan estar vinculados al nivel de inversión y a la cantidad de puestos de trabajo generados.

“Cuanto mayor sea la inversión y mayor cantidad de puestos de trabajo genere una empresa, mayores podrían ser las herramientas que Concordia ponga a disposición”, planteó.

Cresto consideró que una política de promoción de inversiones requiere una actitud activa por parte del Estado municipal.

“Si queremos conquistar empresas, no alcanza con decirles que vengan. Tenemos que poder sentarnos frente a un inversor y explicarle por qué le conviene elegir Concordia”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que el municipio debería salir de la ciudad para presentar las oportunidades que ofrece Concordia y establecer contacto con potenciales inversores.

Entre los atributos a promocionar mencionó la ubicación de la ciudad dentro de la región, los recursos humanos disponibles, la producción local y el Parque Industrial.

La propuesta también incluye un mayor acompañamiento a las empresas y emprendimientos que ya funcionan en Concordia.

Según Cresto, el Estado municipal debería ayudar a los emprendedores a acceder a financiamiento, gestionar herramientas para la incorporación de tecnología y facilitar la expansión de aquellas empresas que tengan posibilidades de aumentar su producción y contratar nuevos trabajadores.

“El Estado también debe acompañar a quienes ya están produciendo”, sostuvo.

Para el dirigente, esta estrategia requiere además una articulación entre el municipio, universidades, escuelas técnicas, productores, empresarios y trabajadores, especialmente para preparar los recursos humanos que puedan demandar las futuras inversiones.

Cresto sostuvo que Concordia cuenta con recursos, trabajadores, producción y una ubicación estratégica dentro de una región con potencial, pero consideró que es necesario avanzar con planificación, decisión y capacidad de gestión.

“Creo en un Estado presente, pero fundamentalmente en un Estado gestor: menos escritorio y más gestión; menos espera y más búsqueda de oportunidades”, afirmó.

Finalmente, resumió el objetivo de su propuesta en la necesidad de generar un Estado que acompañe al sector privado sin competir con él.

“El objetivo no es que crezca el Estado. El objetivo es que crezca Concordia, que lleguen nuevas inversiones, que nuestras empresas puedan desarrollarse y que nuestra gente tenga más oportunidades de conseguir trabajo en su propia ciudad”, concluyó.

Fuente: Ciudad Satélite noticias

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