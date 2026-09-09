El estreno en Argentina de la nueva película de la directora catalana
Meritxell Colell Aparicio será en el FICER
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El largometraje Lejos de los árboles, de la directora catalana Meritxell
Colell Aparicio, se presentará por primera vez en el país en la sección
Panorama Internacional del FICER. El Festival Internacional de Cine de
Entre Ríos es organizado por el Gobierno provincial a través del Instituto
Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), en conjunto con la Asociación
de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER). Se desarrollará del 24
al 29 de noviembre próximo.
Colell es una de las voces más destacadas del cine de autor español. Su
ópera prima, Con el viento (2018), se estrenó en la Berlinale y recibió la
Biznaga de Plata a Mejor Película Española en el Festival de Málaga. Con
Dúo (2023) volvió a ser reconocida en Málaga, esta vez con el premio a
Mejor Dirección. Su nueva película, que se podrá ver en el FICER, llega con
un enorme recorrido y ya tuvo su estreno mundial en el Festival de Locarno,
donde recibió el Premio FIPRESCI de la crítica internacional.
Merixtell Colell Aparicio nació en Barcelona en 1983. Es una destacada
directora de cine, guionista, montadora y docente española. Forma parte de
una renombrada generación de cineastas catalanas contemporáneas que han
logrado una amplia proyección internacional. Su estilo cinematográfico se
caracteriza por una mirada íntima y una profunda exploración del
territorio, la memoria, los vínculos afectivos y el exilio.
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