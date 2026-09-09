El estreno en Argentina de la nueva película de la directora catalana

Meritxell Colell Aparicio será en el FICER

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El largometraje Lejos de los árboles, de la directora catalana Meritxell

Colell Aparicio, se presentará por primera vez en el país en la sección

Panorama Internacional del FICER. El Festival Internacional de Cine de

Entre Ríos es organizado por el Gobierno provincial a través del Instituto

Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), en conjunto con la Asociación

de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER). Se desarrollará del 24

al 29 de noviembre próximo.

Colell es una de las voces más destacadas del cine de autor español. Su

ópera prima, Con el viento (2018), se estrenó en la Berlinale y recibió la

Biznaga de Plata a Mejor Película Española en el Festival de Málaga. Con

Dúo (2023) volvió a ser reconocida en Málaga, esta vez con el premio a

Mejor Dirección. Su nueva película, que se podrá ver en el FICER, llega con

un enorme recorrido y ya tuvo su estreno mundial en el Festival de Locarno,

donde recibió el Premio FIPRESCI de la crítica internacional.

Merixtell Colell Aparicio nació en Barcelona en 1983. Es una destacada

directora de cine, guionista, montadora y docente española. Forma parte de

una renombrada generación de cineastas catalanas contemporáneas que han

logrado una amplia proyección internacional. Su estilo cinematográfico se

caracteriza por una mirada íntima y una profunda exploración del

territorio, la memoria, los vínculos afectivos y el exilio.