El Programa Un Día de Película realizó una función de cine en Lucas Norte,
localidad del departamento Villaguay
[image: Programa Un dia de Pelicula 1 - PORTADA.jpg]
El Gobierno provincial, a través del Instituto Audiovisual Autárquico de
Entre Ríos (IAAER), sigue recorriendo el territorio entrerriano con el
programa Un Día de Película. El objetivo es vivir una jornada creativa
junto a alumnos y docentes, con una mirada federal y participativa. Este
miércoles visitó la Escuela Primaria Rural N°109 “Granaderos de San
Martín”, ubicada en Lucas Norte, departamento Villaguay.
El Programa Un Día de Película del Instituto Autárquico Audiovisual de
Entre Ríos (IAAER), organismo de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos,
desarrolló la actividad junto al director del establecimiento, Ramón
Fernández.
La escuela fue el punto de encuentro con otros establecimientos de la zona.
De esta forma participaron la Escuela Primaria N°7 Provincia de San Luis,
Escuela Primaria N°10 Chacabuco, Escuela Primaria N°66 Estanislao del Campo
y Escuela Primaria N°75 Florentino Ameghino. Cabe destacar que en la
jornada también se sumaron las Supervisoras de las zonas de estos
establecimientos educativos.
[image: Programa Un dia de Pelicula 2.jpg]
Historia mancomunada
Para realizar Un Día de Película, docentes y directivos montaron una sala
de cine en el comedor escolar, completamente oscurecido con unas cortinas y
afiches en sus ventanas. Para ingresar a la sala los niños y niñas tenían
que transitar por una manga hecha por gazebos y lonas que crearon una
atmósfera de transporte al espacio cinematográfico.
[image: Programa Un dia de Pelicula 3.jpg]
Cada niño y niña ingresaba con su pochoclo intervenido donde podía leerse
Un Día de Película. Estos pequeños objetos, que ayudan a crear la
experiencia de mirar una película en pantalla grande, son el resultado del
gesto amoroso de sus maestros y maestras con quienes se lleva adelante el
programa.
Toda esta atmósfera se dispone a conversar con los cortos que se proyectan,
con las experiencias visuales y sonoras que se proponen desde el IAAER como
puentes imaginarios para que los niños puedan “contar su escuela”. ¿Qué
imágenes y qué sonidos nos cuentan de Lucas Norte? Estos relatos fueron el
centro de conversación, intercambio y posterior producción escrita y visual
de los niños y niñas. Al finalizar, se sirvió un chocolate caliente y
bizcochuelos caseros como cierre de otra tarde de cine.
El próximo miércoles 9 de septiembre Un Día de Película visitará la Escuela
Primaria N° 46 Olegario Víctor Andrade, en Colonia Celina.
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