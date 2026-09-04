El Programa Un Día de Película realizó una función de cine en Lucas Norte,

localidad del departamento Villaguay

[image: Programa Un dia de Pelicula 1 - PORTADA.jpg]

El Gobierno provincial, a través del Instituto Audiovisual Autárquico de

Entre Ríos (IAAER), sigue recorriendo el territorio entrerriano con el

programa Un Día de Película. El objetivo es vivir una jornada creativa

junto a alumnos y docentes, con una mirada federal y participativa. Este

miércoles visitó la Escuela Primaria Rural N°109 “Granaderos de San

Martín”, ubicada en Lucas Norte, departamento Villaguay.

El Programa Un Día de Película del Instituto Autárquico Audiovisual de

Entre Ríos (IAAER), organismo de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos,

desarrolló la actividad junto al director del establecimiento, Ramón

Fernández.

La escuela fue el punto de encuentro con otros establecimientos de la zona.

De esta forma participaron la Escuela Primaria N°7 Provincia de San Luis,

Escuela Primaria N°10 Chacabuco, Escuela Primaria N°66 Estanislao del Campo

y Escuela Primaria N°75 Florentino Ameghino. Cabe destacar que en la

jornada también se sumaron las Supervisoras de las zonas de estos

establecimientos educativos.

[image: Programa Un dia de Pelicula 2.jpg]

Historia mancomunada

Para realizar Un Día de Película, docentes y directivos montaron una sala

de cine en el comedor escolar, completamente oscurecido con unas cortinas y

afiches en sus ventanas. Para ingresar a la sala los niños y niñas tenían

que transitar por una manga hecha por gazebos y lonas que crearon una

atmósfera de transporte al espacio cinematográfico.

[image: Programa Un dia de Pelicula 3.jpg]

Cada niño y niña ingresaba con su pochoclo intervenido donde podía leerse

Un Día de Película. Estos pequeños objetos, que ayudan a crear la

experiencia de mirar una película en pantalla grande, son el resultado del

gesto amoroso de sus maestros y maestras con quienes se lleva adelante el

programa.

Toda esta atmósfera se dispone a conversar con los cortos que se proyectan,

con las experiencias visuales y sonoras que se proponen desde el IAAER como

puentes imaginarios para que los niños puedan “contar su escuela”. ¿Qué

imágenes y qué sonidos nos cuentan de Lucas Norte? Estos relatos fueron el

centro de conversación, intercambio y posterior producción escrita y visual

de los niños y niñas. Al finalizar, se sirvió un chocolate caliente y

bizcochuelos caseros como cierre de otra tarde de cine.

El próximo miércoles 9 de septiembre Un Día de Película visitará la Escuela

Primaria N° 46 Olegario Víctor Andrade, en Colonia Celina.

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