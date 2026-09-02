El FICER definió sus secciones en competencia y suma una de Terror y
Fantasía
El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), organizado por el
Gobierno provincial a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre
Ríos (IAAER), en conjunto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales
de Entre Ríos (ARAER) presentó el esquema de sus secciones tradicionales y
algunas novedades. La octava edición se desarrollará del 24 al 29 de
noviembre de 2026.
El encuentro volverá a reunir producciones destacadas del país y del
exterior, con una programación orientada a exhibición, formación y
desarrollo de la industria audiovisual.
Cada sección contará con la identificación de un animal de la fauna
entrerriana, que surgió de la experiencia de trabajo en el marco del
programa “Camino al FICER”, con los estudiantes de segundo año de la
Escuela Secundaria Cesáreo Bernaldo de Quirós N° 35, de Paraná. De esta
forma, se estableció que la ilustración del Aguará Guazú realizada por una
de las estudiantes (Morena Gómez) será la imagen general del Festival en
esta edición, mientras que las distintas secciones también estarán
identificadas con la imagen de un animal de la fauna silvestre entrerriana,
logradas por otros ocho estudiantes de la escuela.
[image: Ficer 2026 - Identidad Fauna Entrerriana 2.jpg]
Estas son Competencia Oficial: Cine argentino del presente (la Corzuela
Parda); Competencia oficial de cortometrajes entrerrianos: Nuevas voces y
formas del audiovisual de Entre Ríos (la Comadreja Overa); Panorama
Internacional: Un recorrido por el mapa del cine contemporáneo mundial (Tortuga
Pintada); Orillas - Imágenes próximas: Películas de Entre Ríos y el litoral
(Carpincho). A estas propuestas se suma una nueva sección denominada
Vórtice - Habitantes de otros mundos: Cine fantástico y de terror (
Jaguarundí).
Las secciones se completan con Pantalla Compartida: Historias para
descubrir el cine juntos y en familia (Gato Montés). Cinemateca Presenta -
Películas que regresan: Un punto de encuentro entre el pasado y el futuro
del cine (El Zorro de Monte). Y Fronteras Abiertas: Cine Argentino y
Latinoamericano (Yacaré Overo).
También habrá Focos y Programas especiales: Autores, trayectorias,
invitados y funciones especiales. En este caso cabe aclarar que Foco es un
espacio o actividad centrada en un autor, trayectoria, en un cuerpo de
películas específico.
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