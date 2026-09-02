El FICER definió sus secciones en competencia y suma una de Terror y

Fantasía





El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), organizado por el

Gobierno provincial a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre

Ríos (IAAER), en conjunto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales

de Entre Ríos (ARAER) presentó el esquema de sus secciones tradicionales y

algunas novedades. La octava edición se desarrollará del 24 al 29 de

noviembre de 2026.

El encuentro volverá a reunir producciones destacadas del país y del

exterior, con una programación orientada a exhibición, formación y

desarrollo de la industria audiovisual.

Cada sección contará con la identificación de un animal de la fauna

entrerriana, que surgió de la experiencia de trabajo en el marco del

programa “Camino al FICER”, con los estudiantes de segundo año de la

Escuela Secundaria Cesáreo Bernaldo de Quirós N° 35, de Paraná. De esta

forma, se estableció que la ilustración del Aguará Guazú realizada por una

de las estudiantes (Morena Gómez) será la imagen general del Festival en

esta edición, mientras que las distintas secciones también estarán

identificadas con la imagen de un animal de la fauna silvestre entrerriana,

logradas por otros ocho estudiantes de la escuela.

[image: Ficer 2026 - Identidad Fauna Entrerriana 2.jpg]

Estas son Competencia Oficial: Cine argentino del presente (la Corzuela

Parda); Competencia oficial de cortometrajes entrerrianos: Nuevas voces y

formas del audiovisual de Entre Ríos (la Comadreja Overa); Panorama

Internacional: Un recorrido por el mapa del cine contemporáneo mundial (Tortuga

Pintada); Orillas - Imágenes próximas: Películas de Entre Ríos y el litoral

(Carpincho). A estas propuestas se suma una nueva sección denominada

Vórtice - Habitantes de otros mundos: Cine fantástico y de terror (

Jaguarundí).

Las secciones se completan con Pantalla Compartida: Historias para

descubrir el cine juntos y en familia (Gato Montés). Cinemateca Presenta -

Películas que regresan: Un punto de encuentro entre el pasado y el futuro

del cine (El Zorro de Monte). Y Fronteras Abiertas: Cine Argentino y

Latinoamericano (Yacaré Overo).

También habrá Focos y Programas especiales: Autores, trayectorias,

invitados y funciones especiales. En este caso cabe aclarar que Foco es un

espacio o actividad centrada en un autor, trayectoria, en un cuerpo de

películas específico.