En septiembre comienza una nueva programación del Cineclub Noble
[image: Cineclub - Ciclo Germen de miradas.jpg]
La propuesta del Instituto Autárquico Audiovisual (IAAER), Cineclub Noble,
comienza el ciclo “Germen de miradas”, dedicada al cine entrerriano. La
primera proyección será este martes 8 a las 20 en la Sala Noble (Matorras
861, Paraná). Con acceso libre y gratuito, invita la Secretaría de Cultura
de Entre Ríos.
En la primera función se proyectarán La Risa, de Iván Fund (Argentina,
2009) y el cortometraje Esnorquel, de Maximiliano Schonfeld.
La trama de La Risa sigue a cuatro jóvenes amigos en un pueblo de Entre
Ríos que estiran al máximo las horas posteriores a una noche de fiesta. En
lugar de regresar a sus casas, transcurren los "tiempos muertos" de la
resaca arriba de un auto y caminando por calles de tierra. Es el primer
largometraje de ficción del director, guionista y camarógrafo argentino
Iván Fund. Estrenada originalmente en 2009 en la Competencia Internacional
del BAFICI.
Esnorquel, de Maximiliano Schonfeld (Argentina, 2005 - 18 min.), es el
retrato cotidiano de un grupo de jóvenes que viven en una aldea de la
provincia de Entre Ríos. Donde la música y los primeros amores se propagan
en el verano y las fiestas populares.
Próximas funciones:
Martes 15 de septiembre, Sala Noble, 20hs. Orquesta Roja, dirigida por
Nicolás Herzog (Argentina, 2009 – 77´). Y Una tarde feliz, cortometraje de
Celina Murga y Juan Villegas (Argentina, 2002 - 7min).
Martes 22 de septiembre, Sala Noble a las 20hs. Itsmo, de Stefanía Santiago
(Argentina, 2018 – 59´). Y el cortometraje Marcel, con la dirección de
Gastón Calivari (Argentina, 2021 – 17´).
Martes 6 de octubre, Sala Noble a las 20hs. El Amarillo, de Sergio Mazza
(Argentina, 2006 – 87´). Y el cortometraje Amaina, con la dirección de
Eduardo Crespo (Argentina, 2010 – 18´).
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