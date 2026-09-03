En septiembre comienza una nueva programación del Cineclub Noble

[image: Cineclub - Ciclo Germen de miradas.jpg]

La propuesta del Instituto Autárquico Audiovisual (IAAER), Cineclub Noble,

comienza el ciclo “Germen de miradas”, dedicada al cine entrerriano. La

primera proyección será este martes 8 a las 20 en la Sala Noble (Matorras

861, Paraná). Con acceso libre y gratuito, invita la Secretaría de Cultura

de Entre Ríos.

En la primera función se proyectarán La Risa, de Iván Fund (Argentina,

2009) y el cortometraje Esnorquel, de Maximiliano Schonfeld.

La trama de La Risa sigue a cuatro jóvenes amigos en un pueblo de Entre

Ríos que estiran al máximo las horas posteriores a una noche de fiesta. En

lugar de regresar a sus casas, transcurren los "tiempos muertos" de la

resaca arriba de un auto y caminando por calles de tierra. Es el primer

largometraje de ficción del director, guionista y camarógrafo argentino

Iván Fund. Estrenada originalmente en 2009 en la Competencia Internacional

del BAFICI.

Esnorquel, de Maximiliano Schonfeld (Argentina, 2005 - 18 min.), es el

retrato cotidiano de un grupo de jóvenes que viven en una aldea de la

provincia de Entre Ríos. Donde la música y los primeros amores se propagan

en el verano y las fiestas populares.

Próximas funciones:

Martes 15 de septiembre, Sala Noble, 20hs. Orquesta Roja, dirigida por

Nicolás Herzog (Argentina, 2009 – 77´). Y Una tarde feliz, cortometraje de

Celina Murga y Juan Villegas (Argentina, 2002 - 7min).

Martes 22 de septiembre, Sala Noble a las 20hs. Itsmo, de Stefanía Santiago

(Argentina, 2018 – 59´). Y el cortometraje Marcel, con la dirección de

Gastón Calivari (Argentina, 2021 – 17´).

Martes 6 de octubre, Sala Noble a las 20hs. El Amarillo, de Sergio Mazza

(Argentina, 2006 – 87´). Y el cortometraje Amaina, con la dirección de

Eduardo Crespo (Argentina, 2010 – 18´).

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