Invitan a la Fiesta del Mate Cocido y la Torta Frita en Villa Clara
La sexta edición de la Fiesta del Mate Cocido y la Torta Frita se realizará
este domingo 6 de septiembre, con entrada libre y gratuita, desde las 12 en
el Paseo de la Estación de Villa Clara, departamento Villaguay. La
presentación a la prensa se realizó este viernes a través de la Secretaría
de Cultura de Entre Ríos.
El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, valoró “seguir
acompañando desde el Gobierno provincial a las fiestas populares
entrerrianas, donde se expresa nuestra identidad cultural y además se
promueve el trabajo local”.
El intendente de Villa Clara, Luis Guy, anticipó una importante
convocatoria. “Las estimaciones indican que podrían participar más de 3 mil
personas”, afirmó y agregó que el evento contará con más de 50
emprendedores de distintos rubros.
El secretario de Gobierno municipal, Matías Cattaneo, agradeció el
acompañamiento provincial y destacó concretar una nueva edición. “Es un
esfuerzo enorme que hace el municipio para poder brindar este evento”,
sostuvo.
La jornada comenzará a las 12 del mediodía con el paso y exposición de más
de 120 autos antiguos. Desde las 14 habrá espectáculos con artistas y
talleres locales, además de El Pato Viganoni, La Don César, La Nueva Tati,
Los Raiceritos y un cierre a cargo de Los Charros.
Uno de los principales atractivos será la gastronomía. Además de la
tradicional torta frita, se ofrecerán ocho variedades, entre ellas
elaboradas con harina de maíz y de arroz, rellenas de jamón y queso o
salame, con dulce de leche, ajo, glaseadas y la denominada “torta frita de
la abuela”.
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