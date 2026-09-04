Invitan a la Fiesta del Mate Cocido y la Torta Frita en Villa Clara

La sexta edición de la Fiesta del Mate Cocido y la Torta Frita se realizará

este domingo 6 de septiembre, con entrada libre y gratuita, desde las 12 en

el Paseo de la Estación de Villa Clara, departamento Villaguay. La

presentación a la prensa se realizó este viernes a través de la Secretaría

de Cultura de Entre Ríos.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, valoró “seguir

acompañando desde el Gobierno provincial a las fiestas populares

entrerrianas, donde se expresa nuestra identidad cultural y además se

promueve el trabajo local”.

El intendente de Villa Clara, Luis Guy, anticipó una importante

convocatoria. “Las estimaciones indican que podrían participar más de 3 mil

personas”, afirmó y agregó que el evento contará con más de 50

emprendedores de distintos rubros.

El secretario de Gobierno municipal, Matías Cattaneo, agradeció el

acompañamiento provincial y destacó concretar una nueva edición. “Es un

esfuerzo enorme que hace el municipio para poder brindar este evento”,

sostuvo.

La jornada comenzará a las 12 del mediodía con el paso y exposición de más

de 120 autos antiguos. Desde las 14 habrá espectáculos con artistas y

talleres locales, además de El Pato Viganoni, La Don César, La Nueva Tati,

Los Raiceritos y un cierre a cargo de Los Charros.

Uno de los principales atractivos será la gastronomía. Además de la

tradicional torta frita, se ofrecerán ocho variedades, entre ellas

elaboradas con harina de maíz y de arroz, rellenas de jamón y queso o

salame, con dulce de leche, ajo, glaseadas y la denominada “torta frita de

la abuela”.

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