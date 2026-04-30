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LA FERIA PASEO DEL RÍO LLEGA A LA PLAZOLETA DE LAS AMÉRICAS

30 abril, 2026
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LA FERIA PASEO DEL RÍO LLEGA A LA PLAZOLETA DE LAS AMÉRICAS

La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo, invita a la comunidad a participar de una nueva edición de la Feria Paseo del Río – Edición Otoño, un espacio que promueve el desarrollo de emprendedores, artesanos y productores locales.

El evento se llevará a cabo el próximo domingo 3 de mayo, de 15:30 a 20:00 horas, en la Plazoleta de las Américas, ubicada en la intersección de calles Sarmiento y Avenida San Lorenzo.

Durante la jornada, vecinos y visitantes podrán recorrer los distintos stands, conocer y adquirir productos locales, en un entorno al aire libre ideal para disfrutar en familia.

Asimismo, la propuesta contará con una destacada grilla de espectáculos en vivo: a las 17:00 horas se presentará el Ballet Folklórico Danzas de mi Tierra, dirigido por Carolina Ferreira; a las 17:30 horas, el cantante Jorge Rodríguez; y a las 18:30 horas, la banda musical La Don César. La locución del evento estará a cargo de Mario Cáceres.

De esta manera, la Feria Paseo del Río continúa consolidándose como un espacio de encuentro, recreación y fortalecimiento del entramado productivo local, invitando a toda la comunidad a ser parte de una tarde especial en la ciudad.

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